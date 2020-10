D'Oppositioun huet d'Mesuren als inkoherent bezeechent, disproportionéiert an deels ineffikass.

De Premier Xavier Bettel sot en Donneschdeg de Metten an der Chamber et géing ee Mëtt nächster Woch gesinn, op den Appell un d’eege Verantwortung vum 17. Oktober Friichte gedroen huet oder net. Doropshin huet d’CSV repetitiv gefrot ob d’Regierung dann nei Mesuren, eventuell e Lockdown, preparéiert? Ob d’Regierung antizipéiert? De Xavier Bettel huet geäntwert: „Kommt mir bleiwe roueg, net aggressiv.“ Et géing een d’nächst Woch kucken an dem Premier no hätten d’Leit och net op d’Mesurë vun en Donneschdeg gewaart, fir hir Gewunnechten déi lescht Deeg unzepassen. Net Eens ware sech Regierung an CSV doriwwer, ob d’Regierung opgrond vun de Covid-Wäerter an de Kläranlagen ze spéit gehandelt hätt oder net. Den CSV-Deputéierte Michel Wolter huet der Regierung reprochéiert, datt se an der Woch vum Etat de la Nation, Mëtt Oktober, d‘Rout Zuele vum Liser scho gehat hätt an deemno direkt hätt misse reagéieren. D’Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet geäntwert, d’Regierung géing ëmmer réischt d’Woch no de Moossungen d’Resultater kréien: „Virdrun effektiv, konnte mer keng Kenntnis hunn“.

E weideren Echange, gouf et tëscht dem CSV-Deputéierte Claude Wiseler an dem Xavier Bettel, hei well de Claude Wiseler der Regierung virgehäit huet am Summer sech net op déi zweet Well preparéiert ze hunn. Zum Beispill mat engem Stufesystem wéi an Irland. De Premier war rose mat där Ausso an huet alles opgezielt wat bestallt gouf (Masken a Personal zum Beispill) an opgesat gouf (Pläng mat Phase fir d’Spideeler, Logistikzenter fir d’Spideeler, Stufesystem am Enseignement). De Claude Wiseler huet geäntwert „Här Staatsminister, dir verdréint d’Wieder, dat maacht Dir ëmmer wann Dir am Eck gedréckt sidd“.

Nei Covid-Restriktioune vu Mëtternuecht un

D’Chamber huet dowéinst déi nei Restriktiounen, dorënner d‘Ausgangsspär de Mëtten ugeholl. Dat mat de Stëmme vun de Regierungsparteien. Vu muer un gëllt d‘Ausgangsspär – d’Interdictioun tëscht 23 a 6 Auer ze zirkuléieren – fir präzis ze sinn. Ausname sinn ënnert anerem mat Attestatioun fir d’Aarbecht, fir bei den Dokter, fir e Cas de force majeure oder nach fir mam Hausdéier spadséieren ze goen. D’Ausgangsspär gëllt bis den 30. November. Weider nei Mesuren déi vu Mëtternuecht u gëllen an dat bis den 31. Dezember: et däerf een nëmmen nach 4 Leit bei sech empfänken an am Café oder Restaurant däerf ee just nach zu 4 op engem Dësch sinn, mat Ausnam vu Persounen déi zesumme wunnen.

D’Zuel vu Clienten déi mateneen a Geschäfter vun iwwer 400 Quadratmeter gëtt limitéiert op ee pro 10 Quadratmeter. Evenementer kennen net méi wéi 100 Leit empfänken a soubal een iwwer 4 ass muss een ëmmer de Mask unhunn. D’Strofe fir de net Respekt vun de Mesurë gëtt gehéicht vu minimal 25 op 100 Euro. De Maximum läit bei 500 Euro.

D'Oppositioun huet d'Mesuren als inkoherent bezeechent, disproportionéiert an deels ineffikass. D’CSV huet sech dowéinst beim Vott iwwert déi nei Restriktiounen enthal, iwwerdeems d’ADR an déi Lénk dogéint gestëmmt hunn. D’Pirate waren am Fong just géint d’Ausgangsspär mee well hire Vott se hu missen d’ganz Gesetz verwerfen.

All déi nei Dispositioune sinn am Rapport vum LSAP-Deputéierte Mars Di Bartolomeo.

Ausnamen fir tescht 23 a 6 ze zirkuléieren:

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements en vue d’une activité professionnelle, de formation ou d’enseignement ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements pour des consultations médicales ou des soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements pour se procurer des médicaments ou des produits de santé ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;

la circulation sur la voie publique dans le cadre de déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;

la circulation sur la voie publique en cas de force majeure

D’Strofen :

Les sanctions dans le chef des personnes physiques concernent le non-respect de

- l’obligation de la consommation à table dans les débits de boisson et les établissements de restauration ;

- l’interdiction de circuler sur la voie publique entre 23.00 et 6.00 heures ; - la limitation des rassemblements de plus de quatre personnes ;

- l’obligation de port du masque dans les lieux publics fermés, pour les activités ouvertes à un public qui circule, dans les transports publics et pour tout rassemblement mettant en présence simultanée plus de quatre personnes ;

- l’obligation de port du masque, de places assises et de distanciation physique de deux mètres lors de rassemblements à partir de dix et jusqu’à cent personnes ;

- la mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise par le directeur de la santé ou son délégué.

Le non-respect de ces mesures de prévention et de protection peut être puni d’un avertissement taxé de 145 euros, ou le cas échéant d’une amende dont le minimum est augmenté de 25 à 100 euros ; le maximum est fixé à 500 euros.