D’Regierung ass e Mëttwoch beieneen, fir de Point ze maachen iwwert d’Entwécklung vum Covid. Ob nei Mesuren decidéiert ginn a wa jo, wéi eng, ass de Moment nach net gewosst. Wa Mesuren decidéiert ginn, hofft de Premier, datt d’Chamber déi nach e Samschdeg kéint stëmmen, hat hie jo selwer de Weekend um 100,7 gesot. Wann dat net geet, da misst een iwwert den Etat de Crise diskutéieren, esou de Xavier Bettel. Fir d'Fraktiounscheffin vun der gréisster Oppositiounspartei der CSV, d'Martine Hansen, kënnt en "Etat de crise'' awer net a Fro.

D'Martine Hansen iwwert e méiglechen Etat de crise

''Déi Fro stellt sech iwwerhaapt net. Mir sinn als Chamber funktiounsfäeg. Virun allem huet de Premier jo schonn déi lescht Woch an der Chamber decidéiert, dass dës Woch eppes kënnt. Da ginn ech dovunner aus, dass se preparéiert sinn, an dass se der Chamber och schonn en Text hätte kënne virleeën. Ech hu gesot, dass een d'Corona-Well aktuell e bësse vergläiche ka mat engem Tsunami mat Virwarnung. An et ass awer näischt geschitt. Mir hate jo scho méi laang gefrot, dass esou eng Aart Stufeplang soll kommen. Dass ee soll an Ofhängegkeet vu der Unzuel un Infizéierten, vun de beluechtene Better an de Spideeler, kucken, wéi eng Mesuren ee soll huelen.''

Dat sot d'Martine Hansen um Dënschdeg de Mëtten am RTL-Interview.

D'Oppositiounspolitikerin ass net frou driwwer, dass de Pak iwwer 13 Mesuren, deen d'CSV fir d'Schoule proposéiert hat, an der Chamber refuséiert gouf.

Stand haut ass d'Martine Hansen géint e komplette Lockdown. Den Effekt vun de Mesuren déi d'lescht Woch decidéiert goufen, misst een elo evaluéieren. Et wär wichteg, dass d'Regierung dofir suergt, dass d'Populatioun sech un dës Reegelen hält.

D'CSV-Fraktiounscheffin wär guer net doriwwer informéiert, wéi eng Mesuren e Mëttwoch am Ministerrot kéinten diskutéiert ginn.

Fir déi Lénk wier an dësem Fall ee Forcing iwwert den "Etat de crise" eng Bankrotterklärung vun der Regierung. Et wier quasi eng Erpressung vum Parlament. Dat schreiwe si an engem Pressecommuniqué um Dënschdeg de Moien.