D'Mesurë géife gräifen, d'Zuel vun Neiinfektioune géif net weider explodéieren, mä et misst ee sech awer d'Fro stellen, ob dat duer geet.

Dat sot d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert am Kader vum Covid-19-Bilan hei zu Lëtzebuerg. Et war eng ganz kritesch an decisiv Woch, mä en éischten Effet vun de Mesuren ass ze gesinn. E Freideg soll nach emol de Point gemaach ginn, huet d'Paulette Lenert confirméiert a vu ganz decisiven Deeg geschwat:

"Bei eisem Large Scale Testing fänkt d'Inzidenz un, erofzegoen. Dat ass gutt. Mä et muss een 2-3 Deeg ofwaarden, fir eng Tendenz ze bestätegen, an dat gëllt an déi eng an déi aner Richtung. Et ass also ongewëss. Et kann total ausser Kontroll geroden an eropgoen, mä genee sou kann et och an déi aner Richtung goen. Mir hoffen, datt déi Mesuren hir Friichten droen."

D'Situatioun wier dramatesch, mä et hätt een der Gesondheetsministesch no awer nach bësse Sputt, fir ofzewaarden, ob a wéi eng zousätzlech Mesuren annoncéiert misste ginn.

Santé: Hausse vun 39% bei de positive Fäll, et goufen awer och méi Tester gemaach

Wéi all Mëttwoch huet d'Santé hire Bilan vun der leschter Woch vun der Covid-Situatioun zu Lëtzebuerg publizéiert.

D'lescht Woch goufe 15.505 méi Corona-Tester bei Residentë gemaach, wéi déi Woch virdrun: nämlech 76.614 Tester. Dovunner ware 4.701 Leit positiv, wat der 750 op 100.000 Awunner sinn an enger Woch. Als Rappell, de Referenzwäert vum RKI zum Beispill läit bei 50. Mat der Hausse vun den Infektiounen huet och d'Zuel vun den Hospitalisatiounen zougeholl, fir en Dënschdeg bei iwwer 200 ze leien.

Dat geet aus der Woche-Statistik vun der Santé ervir, déi e Mëttwoch de Mëtteg publizéiert gouf.

Vun de knapp 77.000 Tester goufen der 25.193 duerch eng Ordonnance vum Dokter gemaach, knapp 35.000 duerch Large-Scale-Test-Invitatiounen, ronn 2.000 mat engem Voucher, deen et um Findel gouf a ronn 15.000 am Kader vum Contact Tracing.

D'Zuel vun den aktiven Infektioune läit bei 8.224, par Rapport zu 4.683 déi Woch virdrun. D'Zuel vu Leit, déi nees gesond sinn, ass vun 9.570 op 10.716 eropgaangen.

De Reproduktiounstaux ass vun 1,62 op 1,19 erofgaangen. De Positivitéitstaux vun den Tester ass eropgaangen an dat vu 5,54% op 6,14%.

D'Altersmoyenne bei den Neiinfizéierten ass op en Neits geklommen a läit elo bei 41,2 Joer. Déi Woch virdru louch déi bei 40,3 Joer. Den Inzidenzwäert ass an allen Altersgruppen eropgaangen. Besonnesch vill stieche sech nach ëmmer Persounen tëscht 15 an 29 un. Duerno kënnt d'Alterstranche 45-59 an da Leit mat méi wéi 75 Joer, wat den Autoritéite jo besonnesch Suerge mécht.

Leit, déi a Quarantän sinn oder waren

D'Zuel vu Kontakter louch tëscht dem 26. Oktober an dem 1. November bei 12.656. 8.149 Persounen dovunner waren a Quarantän. Dobäi komme 6.251 Leit, déi isoléiert gi sinn.

An dëser leschter Retrospektiv gëtt d'Santé iwwregens guer net méi un, wou d'Leit sech am meeschten ugestach hunn. Et heescht just lapidar, dat wier a ville Fäll net ze soen. Effektiv ass den Tracing sou wäit hannendrun, datt Persounen, déi positiv getest sinn, eréischt no e puer Deeg vun der Inspection sanitaire kontaktéiert ginn. Zanter méi laangem scho sinn d'Leit jo opgeruff, hir rapprochéiert Kontakter selwer z'informéieren. De leschte Rapport vum List iwwert d'Presenz vum Covid am Grondwaasser weist, datt d'Indicateuren Enn der Woch liicht zréckgaange sinn. Den Niveau bleift awer an alle Kläranlagen héich.

Bilan vun de Gespréicher tëscht de verschiddenen Acteuren an der Educatioun

D'Situatioun an de Schoulen hat an der Lescht fir vill Diskussiounen a vill Kriticke gesuergt. Notamment krut den Educatiounsminister Claude Meisch Intransparenz reprochéiert. Hie géif net op den Terrain lauschteren.

An de leschten Deeg huet de liberale Minister sech mat den Acteure vum Terrain ausgetosch, wéi de Ministère an engem Communiqué matdeelt. An deene Gespréicher ass et ënnert anerem driwwer diskutéiert ginn op de sanitären Dispositif misst verschäerft ginn, wann d'Infektiounen op deem héijen Niveau bleiwen. Grouss Problemer gëtt et de Gewerkschaften, Elteren a Schüler no bei de laangen Delaie vun den Testordonnancen an dem Fonctionement vun de Klasse mat ville Quarantänen an Isolatiounen.

Den Educatiounsministère wëll eegenen Aussoen no sech mat der Inspection sanitaire concertéieren, wat d'Prozedure vun den Ordonnancen ugeet, grad wéi d'Adaptatiounen vun de sanitäre Mesuren. A wéi eng Richtung et kéint goen, geet aus dem Schreiwes vun e Mëttwoch net ervir.

Entre le 26 octobre et le 2 novembre 2020, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, a consulté les représentants des différents acteurs scolaires sur la situation de la COVID-19 dans les écoles et les mesures sanitaires en place. Lors de ces échanges qui ont totalisé plus de 15 heures, le ministre a été à l'écoute des collèges des directeurs ainsi que des syndicats de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres de compétence en psychopédagogie spécialisée, de la représentation nationale des parents et de la conférence nationale des élèves. De tels échanges ont eu lieu régulièrement depuis le début de la crise sanitaire.

Les acteurs ont été unanimes sur l'importance de maintenir ouvertes les écoles pour assurer aux jeunes le droit à l'éducation et la continuité des apprentissages. La nécessité d'adapter le dispositif sanitaire au cas où le nombre d'infections resterait à un niveau élevé, a également été évoquée.

Les échanges ont aussi permis de confirmer que les défis auxquels se trouvent actuellement confrontées les écoles sont essentiellement de nature organisationnelle. Au centre des préoccupations se trouvent notamment le délai pour l'envoi des ordonnances de test et le maintien du fonctionnement des classes suite à des mises à l'écart et mises en quarantaine.

Le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse se concerte actuellement avec l'Inspection sanitaire pour remédier à plusieurs de ces difficultés: il s'agit notamment de la procédure d'envoi des ordonnances de test et de l'adaptation de certaines mesures du dispositif sanitaire.

Les échanges que le ministre Claude Meisch a eus avec les acteurs scolaires s'inscrivent dans le cadre d'un large processus de consultation sur la situation de la COVID-19 dans les écoles et les structures d'accueil (voir communiqué du 30.10.2020).