E Freideg de Moie kënnt Dir eis live op RTL Radio Lëtzebuerg Är Meenung soen an Är Froe stellen.

Déi zweet Well huet Europa an och Lëtzebuerg fest am Grëff. Och no méi wéi engem hallwe Joer Pandemie bleiwe vill Froen. Dir kënnt se dem Expert stellen, dem Direkter vun der Santé.

Wéi kann ee sech virun enger Infektioun schützen? Wéi ass d'Situatioun an de Klinicken? Wéi eng sanitär Mesurë sinn adequat?

Sot eis Är Meenung respektiv stellt Är Froen un den Dr. Jean-Claude Schmit, live e Freideg de Moien no 8 Auer, dat um Telefon 1330, oder scho virdru via de Formular op rtl.lu oder iwwer eis Facebook-Säit.

D’Emissioun e Freideg de Moien ass natierlech vun 8.10 Auer u och live an Toun a Bild op rtl.lu ze suivéieren.