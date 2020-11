Wéinst der sanitärer Kris muss déi 34. Editioun vun der traditioneller Studentefoire eng éischte Kéier a virtueller Form organiséiert ginn.

Dës Kéier net wéi gewinnt an der Luxexpo um Kierchbierg, mä via Internet kënne Schüler praktesch Informatioune sammelen iwwer Universitéiten, Héichschoulen oder aner Beruffsausbildungen.

Vu moies 9 bis owes 18 Auer ass d'Studentefoire op dësem Link op béiden Deeg accessibel. Méi Informatioune kann een am offizielle Schreiwes vum Educatiounsministère noliesen.

Communiqué

Studentefoire goes digital: venez découvrir les métiers du système éducatif! (12-13.11.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Dans le contexte actuel de la pandémie due à la COVID-19, la 34e édition de la traditionnelle Foire de l'étudiant aura lieu pour la première fois sous forme virtuelle, les 12 et 13 novembre 2020.

C'est autour du thème «Ton talent, ton avenir, ton job», que le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse et ses différents services participent à la Foire de l'étudiant, avec pour objectif de faire découvrir aux visiteurs les perspectives de carrière dans le système éducatif.

Sur le stand virtuel du ministère, les élèves des classes terminales pourront s'informer sur la panoplie des métiers proposés: enseignants, éducateurs, mais aussi assistants sociaux, orthophonistes, ergothérapeutes, psychologues, pédagogues spécialisés, psychomotriciens, etc.

Un webinaire mettra particulièrement en lumière les profils recherchés au sein de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, des structures d'accueil pour la petite enfance, des maisons relais, des dispositifs de prise en charge des élèves à besoins spécifiques et des services d'aide à l'enfance. Rendez-vous le 12 novembre de 11 à 12 heures.

Durant toute la foire – qui est accessible à toute personne intéressée – des collaborateurs des différents services du ministère se tiendront également à disposition des visiteurs pour tout renseignement via chat.

La foire est ouverte les 12 et 13 novembre de 9 à 18 heures. Elle est accessible via le lien suivant: https://studentefoire-goes-digital.lu.

Sur le site internet du ministère, www.men.lu, une page spéciale est consacrée à la Foire de l'étudiant.