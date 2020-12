Zënter 1993 gëtt den Internationalen Dag vu Mënsche mat Behënnerung vun der UN proklaméiert. Dësen Dag ass traditionell den 3. Dezember.

Am Kader vum Internationalen Dag vu Mënsche mat Behënnerung organiséiert Info-Handicap den 3. Dezember 2020 eng speziell Video-Campagne, dat ënnert dem Numm "Action! Eist Joer, eist Liewen."

Wéinst dem dach spezielle Corona-Joer huet och Info-Handicap missten ëmdenken, sou dass misst op Homeoffice oder Zoom-Meetingen zeréckgegraff ginn. An dach huet ee sech motivéiert a kreativ gewisen an un neien Iddie geschafft.

An deem Prozess gouf dunn eng Léisung fonnt an d'Iddi vun der Video-Campagne war gebuer, déi dann am Dezember dem Public wäert presentéiert ginn. Info-Handicap huet Leit mat an ouni Behënnerung dozou opgeruff, sech bei dëser Campagne ze bedeelegen.

Vum 3. bis 24. Dezember kritt een e kuerzen a spannenden Abléck an d'Liewe vun de Participanteë vun der Campagne. De Fokus läit dëst Joer op de Liewensgeschichte vu Mënsche mat enger Behënnerung. An deem Kader goufe Videoe vun enger Längt vun 2 Minutte realiséiert, fir d'Thema de Leit méi no ze bréngen.

D'Formater sinn hei ganz divers a gi vu Storytelling, iwwer Interviewen, Danzen, Reportagen, bis hin zu Gesang oder Sportsevenementer.

Bei der Ëmsetzung vun der Campagne krut Info-Handicap dann och vill Ënnerstëtzung vu Persoune mat Erfarung am Film. Wichteg bei dëser Campagne ass et, fir dat Ganzt esou zougänglech an ouni Restriktiounen ze gestallten, wéi nëmme méiglech. Mat Hëllef vun der däitscher Gebäerdesprooch, enger Audio-Beschreiwung an Ënnertitele ka jiddwereen un der Campagne deelhuelen.

Fir de Vibe an de Feeling vun der ganzer Campagne erëmzeginn, gouf souguer een eegend Lidd komponéiert an opgeholl. Lauschtert hei eran:

Notre Année, Notre Vie!

Mellt Iech dohier op der Säit vun Info-Handicap un a gitt hei méi gewuer. Am ganz speziellen Adventskalenner wäerten da wärend 3 Wochen all Dag kuerz, perséinlech Videoen an de Medien, de soziale Medien an op Youtube publizéiert ginn.

Kee Video verpasst Dir iwwregens um Youtube-Kanal vun Info-Handicap, weider Infoe ginn et och op der Facebook-Säit.

Info-Handicap seet elo schonn allen engagéierten, kreativen a couragéierte Leit, déi bei der Aktioun matgemaach hunn a mat hire Geschichten d'Campagne iwwerhaapt erméiglechen, villmools Merci.