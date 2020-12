Ass d'Visupol-Videoiwwerwaachung vun der Police effikass? Dëst soll mat Hëllef vun enger Etüd gekläert ginn.

Am Fréijoer 2019 gouf nämlech d'IGP Inspection générale de la police vum deemolege Minister fir bannenzegt Sécherheet François Bausch domat beoptraagt, eng Etüd ze maachen, fir erauszefannen, ob d'Videoiwwerwaachung vun der Police mam Numm Visupol effikass ass.

Een Element vun der Etüd ass e Sondage, fir erauszefannen, wéi een Impakt d'Videoiwwerwaachung op dat objektiivt an subjektiivt Sécherheetsgefill vun de Leit huet. A genee dee Sondage gouf rezent an enger urgenter parlamentarescher Fro vun de Stater CSV-Deputéierte Mosar a Wilmes thematiséiert, déi wëssen wollten, wat et domat op sech hätt. De Minister fir bannenzegt Sécherheet Henri Kox huet en Donneschdeg de Moien Äntwerte ginn.

Dëse Kamera-Iwwerwaachungs-Dispositif vun der Police gëtt et just um Terrain vun der Stad Lëtzebuerg, deemno goufen och just Stater Quartiere fir de Sondage erausgesicht, déi och spezifesch mat esou Kameraen equipéiert sinn. Dat sinn am ganze ronn 16.000 Stéit aus de Quartiere Gare, Lampertsbierg, Bouneweg Nord&Süd an Verluerekascht. D'Invitatioun fir de Sondage louch virun 2 Deeg, den 8. Dezember an der Boîte. Mat deenen Donnéeë kënnen d'Leit nach bis den 18. Dezember a 7 verschiddene Sprooche bei der Ëmfro matmaachen. D'IGP wäert d'Resultater vum Sondage Mëtt Januar 2021 kréien an da fir d'Etüd verschaffen.

Als Beoptraagte vun der Etüd huet d'IGP sech ëm de Froe-Katalog an Zesummenaarbecht mam Sondage-Institut gekëmmert. Et gouf sech dobäi notamment op eng Etüd aus dem Joer 2011 iwwer de Visupol-Dispositif baséiert. Donieft gouf sech fir d'Froen och um „Defus-Monitor" inspiréiert, déi vum däitsch-europäesche Forum fir urban Sécherheet entwéckelt gouf.

Et wär an deem Kontext och no den entspriechende methodologesche Standarde geschafft ginn. D'Ëmfro gouf vum Ministère fir bannenzegt Sécherheet finanzéiert. Et handelt sech ëm Käschtepunkt vu knapp 23.400 Euro, déi och am Budget vun 2020 virgesi war.