Et huet an de leschte Stonnen nawell fatzeg gereent, genuch, datt et zu éischten Iwwerschwemmungen am Land kënnt.

Wéi et op Innondations.lu heescht, wier den Héichwaassermeldedéngscht a Bereetschaft. Déi aktuell meteorologesch Situatioun deit op en eventuellen Risiko vun Héichwaasser hin.

De Moment géif nach kee Lagebericht fir d'Anzuchsgebidder Sauer, Uelzecht a Chiers virleien.

Wéi de CGDIS mellt, krute si am Ganzen 80 Mol an de leschte Stonnen ugeruff, dorënner 12 Mol well Kelleren ënner Waasser stoungen.

Aktuell vill Waasser/Bulli op der Strooss



CR139 Hierber - Uesweller (ganz ënner Waasser)

CR119 Schrondweiler - Miedernach

CR116 Schandel - Rëmerech (Reimberg) ass gespaart

CR347 Schieren - Steeën

N10 Wallenduerf - Bollenduerf - Weilerbaach - Iechternach

N12 Bur - Tënten

CR121 Vugelsmillen - Mëllerdall - Präiteler Bréck - Blummendall (Bulli/Steng op der Strooss)

CR105 Äischen - Gäichel

CR357 Eppelduerf - Bettenduerf (Bam an der Strooss, blockéiert)

Oppassen op der N12 Koplescht - Katrewang, hänke Beem an d'Strooss. Camionen oder Busser kommen net duerch.

Generell besteet d'Gefor vun Aquaplaning. Passt Är Vitess de Wieder- a Stroossekonditiounen un w.e.g!



P&CH an d'Rettungsdéngschter sinn iwwerall eraus fir ze raumen an ze botzen.

Dikrech / © Domingos Oliveira / RTL Dikrech / © Domingos Oliveira / RTL Dikrech / © Domingos Oliveira / RTL Dikrech / © Domingos Oliveira / RTL Dikrech / © Domingos Oliveira / RTL Miedernach / © Domingos Oliveira / RTL Chrëschtnech / © Domingos Oliveira / RTL Chrëschtnech / © Domingos Oliveira / RTL Chrëschtbnech / © Domingos Oliveira / RTL

Wiederprevisioun

Déi aktuell Déifdrockzon bleift nach bis en Donneschdeg den Owend, duerno erwaart eis dann op Hellegowend eng Kalfront.

An anere Wieder et wäert nach esou weider reenen, mat vereenzelt e puer Pausen. An der Nuecht op en Donneschdeg lockert et liicht op an et kommen nach eenzel Schaueren erof. Am fréien Donneschdeg de Moien erwaarden et dann nees méi kräfteg reenen.

En Donneschdeg am Virmëtteg kréie mer e Wiessel aus Wolleke mat dréchene Phasen, awer och nees weider Reeschaueren. Op enger Héicht vu 400 bis 500 Meter kënne sech am Nomëtteg an am Owend e puer Schnéiflacken drënner mëschen.

E Freideg soll den Himmel zou bleiwen an et soll och dotëscht emol schneien. Dobäi bleift et dann awer meeschtens dréchen.