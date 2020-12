D'Gesetz soll jo op Stiefesdag a Kraaft trieden an da bis den 10. Januar gëllen.

D'Gesetz soll jo op Stiefesdag a Kraaft trieden an da bis den 10. Januar gëllen. Een Artikel, dee Beamten, Agenten a Salariéen beim Staat virgeschriwwen hätt Verstéiss géint Isolatiouns- oder Quaratänsreegelen dem Parquet ze mellen, gouf no Kritik a Remarken vum Staatsrot gëschter an der zoustänneger Chamberkommissioun gestrach. D’Oppositioun huet dat begréisst.

D’CSV hat bis Redaktiounsschluss nach net decidéiert, wéi se haut iwwert déi nei Mesuren ofstëmme soll. ADR, Piraten an déi Lénk stëmme sécher dogéint.

Déi verschäerfte Mesuren gesi jo vir, datt de Couvre-feu vun 21 Auer u gëllt. Déi net essentiell Geschäfter maachen zou, et gi méi streng Sanktiounen agefouert. All Sportsinfrastrukturen mussen zoumaachen an et dierf ee just nach zu Zwee zesumme Sport maachen oder trëppelen, et sief et ass een e Stot. Donieft huet d'Regierung decidéiert, datt d'Crèchen a Maison-Relaisen vun e Méindeg un zou bleiwe mussen. No der Vakanz ass eng Woch Homeschooling an all peri-a parascolaire grad wéi sportlech Aktivitéiten ginn ofgesot.

Em de 4te a 5te Januar gëtt d’Situatioun reevaluéiert fir ze kucken wéi et nom 10te Januar soll weidergoen.