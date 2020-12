Eng vun de neien Dispositiounen, déi vum 26. Dezember bis den 10. Januar soll gëllen, suergt fir Opreegung.

Et geet ëm d'Virschrëft un all d'Fonctionnairen, Agenten a Salariéë beim Staat, fir Verstéiss géint Isolatiouns- a Quarantänmesuren, déi hinnen am Kader vun hirer Aarbecht opgefall sinn, beim Parquet ze mellen. Dem President vun der Staatsbeamtegewerkschaft Romain Wolff no wier et scho richteg, datt et inacceptabel wier, wa Leit anerer a Gefor bréngen. Allerdéngs freet hie sech op Facebook: „Wat soll deen doten Artikel elo?" Et géing un Erklärunge feelen a falls et keng sollt ginn, da soll den Artikel „einfach" gestrach ginn.



D'Eisebunnergewerkschaft Syprolux geet nach méi wäit an zitt e Mëttwoch de Moien an engem Communiqué eng Parallel mat der Nazi-Occupatioun. Si freet sech, wéi et kéint sinn, datt eng Regierung en Text virschléit, an deem Bierg­er dozou opgeruff ginn, aner Bierger hei am Land aktiv ze denoncéieren? „Do hält all gesonde Mënscheverstand op!", sou de Syprolux.

Den ëmstriddenen Artikel war schonn en Dënschdeg Sujet an der Chamber-Santéskommissioun. Den CSV-Deputéierte Claude Wiseler hat en Dënschdeg op RTL seng Bedenken dozou geäussert. An den nächste Minutte soll den Avis vum Staatsrot iwwert déi nei Covid-Mesurë virleien. Am Laf vum Nomëtteg zitt d'Chamberkommissioun seng Konklusiounen. Da stellt sech eraus, ob den ëmstriddenen Artikel bäibehale gëtt oder net.