D'CCDH, déi consultativ Mënscherechtskommissioun, ass iwwerrascht, datt d'Regierung no nëmmen 10 Deeg déi méi streng Lockdown-Restriktiounen ophieft.

Dat wär relativ kuerz, obwuel d'Regierung ëmmer gesot hätt, et bräicht een Zäit fir z'evaluéieren.

PDF Avis CCDH

Am Avis iwwert de Gesetzprojet mat den neie Mesuren, déi vun e Méindeg u solle gëllen, huet d'CCDH allgemeng Problemer dermat ze verstoen, firwat elo gelackert gëtt. Och am Rapport vun der Santé géif stoen, datt den allgemengen an internationale Kontext keng manner strikt Mesuren géifen erlaben. Dowéinst kann een d'Iwwerleeunge vun der Regierung net novollzéien an deemno wär een net amstand, d'Noutwendegkeet oder d'Proportionalitéit vun den neie Mesuren z'analyséieren.

D'Ausgangsspär, déi gëtt jo nees op 11 Auer owes no hanne verréckelt. D'Kommissioun begréisst dat u sech, mä bedauert awer, datt néierens erkläert gëtt, firwat dat decidéiert gouf. Nach ëmmer wär net gewosst, wéi effikass de Couvre feu ass, deen e staarken Agrëff an d'Fräiheet ass.

D'CCDH freet sech och, firwat ni eppes vum Teletravail an den Texter steet. Obwuel d'Regierung an de Premier dozou géifen opruffen an och Etüde weisen, datt vun doheem aus schaffen preventiv hëlleft.

Och d'Ouverture vun de Butteker gëtt allgemeng begréisst, mä d'Logik wär net do. Déi epidemiologesch Situatioun géif déi Changementer net justifiéieren.

Gutt wär, datt d'Kultur nees méi méiglech ass. Och, datt een nees zu méi wéi zwee Leit däerf Sport maachen, zum Beispill däerf spadséiere goen.

Trotz de Gefore vum Homeschooling (Ongläichheete riskéieren ze klammen), versteet een net, datt de 26. Dezember festgehale gëtt, Homeschooling wär néideg an eng Woch dono wär et net méi néideg.

D'CCDH erënnert drun, datt wann d'Effikassitéit vu Mesuren a Fro gestallt ass, d'Kredibilitéit an d'Vertraue riskéiere verluer ze goen.

Den Avis vum Staatsrot iwwert den neien Text läit och vir.

PDF Avis Staatsrot

Um Donneschdeg um 17 Auer wäert déi parlamentaresch Santés-Kommissioun sech mat deem auserneesetzen.

De Staatsrot hält allgemeng fest, datt et ganz schwiereg wier, d'Situatioun ze bewäerten. Den Notze vun de leschte Mesuren kéint een nach net kloer gesinn. Et géife verschidde Oplockerunge proposéiert ginn, ouni Explikatiounen ze ginn.