An der Chamber waren et d'Debatten iwwert dat neit Covid-Gesetz, dat e Méindeg no Hallefnuecht wäert a Kraaft trieden a bis den 31. Januar gëllen.

Dat neit Covid-Gesetz gouf um kuerz no 17 Auer mat de Stëmme vun der Majoritéit ugeholl, dat ouni den Accord awer vun der Oppositioun. Déi nei Mesuren trieden deemno e Méindeg Hallefnuecht a Kraaft.

D'Ausgangsspär fänkt dann nees um 11 Auer un, déi meescht Commerce ginn, ënner méi strengen Oplagen, nees op, grad wéi Sport a Kultur. Restaurante bleiwen awer mol nach zou. Déi nei Mesure gëlle wéi gesot vun e Méindeg un, bis den 31. Januar.

Gesetz zwar ugeholl, ma dat komplett ouni d'Oppositiounsparteien am Boot

D'Oppositioun stëmmt d'Gesetz net - Rep. Claudia Kollwelter

Déi gréissten Oppositiounspartei CSV hat am Virfeld schonn ugekënnegt, anescht wéi beim leschte Gesetz, dës Kéier géint den Text stëmmen - et géif een net verstoen, firwat no nëmmen 10 Deeg nees déi meeschte Restriktiounen ofgeschaaft ginn, esou de CSV-Deputéierte Claude Wiseler. Et wier ze fréi dofir an et géif een net verstoen, wat d'Regierung wéilt, eng Linn géif fir de Claude Wiseler hei feelen: "Mir fannen, datt et momentan en absolutten "Pilotage à vue" ass, e Flipflop, en hin an hier ouni kloer Ziler. Mir verstinn datt net a froen eis wisou datt sou ass. Ass et, well se net fäerdeg bréngt, eng richteg Decisioun ze huelen? Se dem Drock ausgesat ass an net mam Drock kann ëmgoen? Well se sech an der Regierung net eens sinn? Oder eng gewëssen Naivitéit spillt a gemengt gëtt, Lëtzebuerg wier awer eng Insel?"

De Claude Wiseler vun der CSV

Kritiséiert gouf ënnert anerem och den Zäitpunkt vun den neie Mesuren. D'CSV huet dofir plädéiert, datt den Text, deen si den 24. Dezember matgestëmmt hunn, op d'mannst nach weider 14 Deeg hätt missen en place sinn, ier eppes geännert gi wier. Dem Claude Wiseler no hätt d'Regierung einfach keng kloer Linn: "Dir wësst, datt nach net Zäit ass, sot et a voller Däitlechkeet a maacht et awer. Mir verstinn d'Regierung net. An ech mengen d'Lëtzebuerger wëssen och net méi, wat der wëllt." A weider...: "Fir eis ass et vill ze fréi an äusserst riskant fir erëm opzemaachen an dofir stëmmt d’CSV mat Nee."



Am Verglach mat den Nopeschlänner wier Lëtzebuerg och mat den neie Mesuren nach ëmmer streng, soten dogéint Deputéiert vun der blo-rout-grénger Majoritéit. Déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché sot, dat neit Gesetz wier méi koherent, well Kulturinstitutiounen nees opginn.

"D'Mesuren si fir vill Leit net koherent, net verständlech an net novollzéibar". Dat mengt dogéint awer den Deputéierte vun déi Lénk Marc Baum e Freideg de Mëtteg an der Chamber beim Vott iwwert dat neit Covid-Gesetz. An den Aen vum Marc Baum wier et komplett onméiglech, eng Evaluatioun vun de Mesuren déi Enn Dezember geholl goufen ze maachen. D'Regierung géif donieft falsch Proprietéite setzen. Et géife virun allem am private Beräich Restriktioune ginn, am Beräich vun der Aarbecht géif awer quasi näischt geschéien: "Ech hu mer ugekuckt, wéi do d'Legislatioun an eisen Nopeschlänner ass. Déi maachen nämlech Saachen! Do ginn et verbindlech protocoles sanitaires fir déi ënnerschiddlech Produktiounsberäicher vun der Ekonomie, déi zu Lëtzebuerg komplett feelen! D'Nora Back, Presidentin vum OGBL huet et op de Punkt bruecht: Alles wat Beruffswelt ass, si Recommandatiounen an alles wat Privat ass, ass Obligatioun. Do läit e grousse Problem an der Prioritéitesetzung vun der Regierung!"

D'Mesurë wieren, wéi gesot, fir vill leit net koherent, net verständlech an net novollzéibar. Där Meenung ass och de Sven Clement vun de Piraten: "De Message schéngt ze sinn: D'Situatioun ass eescht. Mir wëssen net genee wou mer stinn a wat de mutéierte Virus wäert fir en Afloss hunn. Mä mir maachen d'Schoulen an d'Geschäfter nees op an dir kënnt och all nees bis zu 10 Persoune Sport maachen an an de Kino goen. Gitt awer just net an de Restaurant! Esou schaaft ee kee Vertrauen an d'Regierungsaarbecht."

Dacks gouf wéi gesot d'Ausland genannt als Verglach, woubäi de Gilles Baum vun der DP ënnerstrach huet datt Lëtzebuerg net komplett aus der Réi géif danzen: "A Frankräich an an der Belsch sinn d'Schoulen a Crèchen op, just net an Däitschland. E Méindeg ginn eis Geschäfter op, a Frankräich an an der Belsch sinn se op. Mir maachen also do näischt wat an der Groussregioun eemoleg wier. Frankräich, Belsch a Lëtzebuerg hunn eng Ausgangsspär, Däitschland net."

Fir d'ADR feelt et un engem Gesamtkonzept. Den Deputéierte Jeff Engelen huet dowéinst laangfristeg a previsibel Mesurë gefuerdert.

Och d'USA waren natierlech Thema an der Chamber

„Et ass eng Attack op d'Demokratie“. De Chamberpresident Fernand Etgen huet e Freideg am Parlament – virum Vott vum neie Covid-Gesetz – op d'Situatioun an d'Gewalt an den USA reagéiert.

D'Attack op de Kapitol zu Washington hätt eis alleguer schockéiert. D'Brutalitéit an d'Respektlosegkeet, déi mer gesinn hunn, hätten net nëmmen déi amerikanesch Demokratie verletzt. D'demokratescht Verständnis vun eis all wär ganz déif verletzt ginn, sou den 1. Bierger vum Land. Och de Premier Xavier Bettel huet sech de Wierder ugeschloss.