De Jean Colombera iwwergëtt de Buergermeeschterposten un de Luc Recken, dee bis ewell den 1. Schäffe war.

Dat gouf esou um Mëttwoch de Moien am Gemengerot decidéiert.

De fréieren ADR-Politiker Colombera sengersäits gëtt zweete Schäffen, iwwerdeem de Paul Maréchal den 1. Schäffen gëtt.

An der Zentrumsgemeng am Réidener Kanton haten et eng sëllege lokalpolitesch Reiwereien, jo souguer Putsch-Versich déi lescht Jore ginn. Nëmmen 2 Joer no de Walen hat de Buergermeeschter Colombera e Mësstrauensvott géint seng zwee deemoleg Schäffe Camille Scheuren a Rita Junk-Reuter gestallt a sech domat duerchgesat, dat nodeem dës zwee Schäffen ouni Succès probéiert haten de Jean Colombera ofzeseeën.

Bei de Walen 2017 hat de Luc Recken, deen elo Viichter Buergermeeschter gëtt, 11 Stëmme méi wéi de Jean Colombera.

Och 2016 war mam Ex-Viichter Buergermeeschter Nico Maréchal e Politiker aus där Uertschaft an der Aktualitéit: dee Mann, dee bis 2013 Buergermeeschter war, gouf deemools virum Dikrecher Bezierksgeriicht zu 9 Méint Prisong op Sursis an enger Geldstrof verurteelt, dat wéinst "prise illégale d'intérêts".