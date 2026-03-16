Figur net bezueltPolice stellt Fra, déi zu Mäerzeg Hondsstatu geklaut huet

Eng Fra huet e Samschdeg op enger Tankstell zu Mäerzeg eng Dekoratiounsfigur geklaut, konnt awer kuerz drop vun der Police gestallt ginn.
Update: 16.03.2026 12:23
E Sonndeg am spéide Nomëtteg gouf der Police eng Fra gemellt, déi op enger Tankstell zu Mäerzeg eng Hondsstatu geklaut hat. Éischten Informatiounen no huet d’Bäifuererin vun engem Gefier, deem säi Chauffer grad den Auto getankt an bezuelt huet, déi dekorativ Figur matgeholl, ouni dofir ze bezuelen.

Weider Ermëttlungen hunn erginn, datt déi verdächteg Fra och zwou Posche geklaut hat.

D’Fra konnt allerdéngs duerz drop ugehale ginn. Déi geklaute Géigestänn goufen dem rechtméissege Besëtzer iwwerginn, op Uerder vum Parquet gouf e Protokoll opgestallt.

Am meeschte gelies
Ganz vill Fotoen
Um Sonndeg war zu Péiteng Kavalkad mat 69 Gruppen an 30 Ween
Video
Fotoen
0
Nationalkongress zu Keespelt
D'ADR gesäit sech am Opschwong a kritiséiert d'Regierungspolitik
Video
Fotoen
48
"Nous ç nous" a "Fais pas ci, fais pas ça"
De franséischen Acteur Bruno Salomone ass mat 55 Joer gestuerwen
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
1:1 tëscht Déifferdeng an der Jeunesse, Victoirë fir Diddeleng a Biissen
Video
Fotoen
1
98. Editioun vun den Academy Awards
"One Battle After Another" ass de grousse Gewënner vun den Oscaren 2026
Fotoen
1
Weider News
Mat engem Messer menacéiert
E Fall vun haislecher Gewalt tëscht enger Koppel zu Déifferdeng
15 Minutte bis beim 113 opgehuewe gouf?
Bei Urgence op kee Fall den Appell ofbriechen, esou d’Police
Um Sonndeg
D'Police mellt Abréch zu Ettelbréck an zu Duelem
OBGL an LCGB zefridden
Entreprisë mat Kollektivverträg a méi héije Salairen däerfe bei ëffentlechen Ausschreiwunge favoriséiert ginn
1
Hotel Commerce Petite Marquise Iechternach
Fotogalerie
Hotel Commerce Petite Marquise Iechternach
Fotoen
De Guide Michelin gëllt als de wichtegste Präis fir Käch.
+++Newsticker: D'Aktualitéit op ee Bléck+++
Guide Michelin verdeelt e Méindeg nei Stären a Frankräich
LIVE
