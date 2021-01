Zanter 2005 huet d'UNO de 27. Januar dowéinst als internationalen Dag vun der Memoire vum Holocaust declaréiert.

Zanter e Méindeg an nach bis an de Februar eran huet den Zentrum fir politesch Bildung, zesummen mat anere Partner eng ganze Rei vun Evenementer oder pedagogeschen Aktivitéiten organiséiert, an Zesummenhank mat där Commemoratioun. Ënnert anerem si Kino-Seance fir Schüler virgesinn, am Respekt vun de sanitäre Mesuren.

Méi wéi 75 Joer nom Enn vun der Besatzungszäit bleiwen jo nach ëmmer oppe Froen. Eng vun dëse betrëfft Entschiedegunge fir déi jiddesch Communautéit, wéinst allem, wat se am Kontext vun der Shoah, vun de Nazie geklaut an ewechgeholl kruten. Déi jiddesch Communautéit an d'Regierung hunn lo en Accord fonnt, deen e Mëttwoch de Mëtteg ënnerschriwwe wäert ginn.