E Mëttwoch de Moien ass de President vun der Fondation pour la Mémoire de la Shoaheisen eisen Invité vun der Redaktioun.

Méi wéi 75 Joer nom Enn vun der Besatzungszäit bleiwen oppe Froen. Eng vun dëse betrëfft Entschiedegunge fir déi jiddesch Communautéit, wéinst de Spoliatiounen am Kontext vun der Shoah.

D'jiddesch Communautéit an d'Regierung hunn lo en Accord fonnt, deen e Mëttwoch de Mëtteg ënnerschriwwe gëtt.

Mir schwätzen e Mëttwoch de Moie mam President vun der Fondation pour la Mémoire de la Shoah. De Me François Moyse ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

