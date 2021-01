De Medieminister Xavier Bettel ass gehalen, der Chamber de Konzessiounsvertrag tëscht dem Lëtzebuerger Staat a RTL Group ze weisen.

Et war de Sven Clement, deen d'Geriicht mat der Demande befaasst hat, nodeem hien refuséiert krut, Abléck an de Vertrag ze kréien, well sech op d'Confidentialitéits-Klausel beruff gi war.

Hei geet et bei d'Urteel

An engem éischten Urteel an 1. Instanz hat sech d'Tribunal net kompetent deklaréiert - doropshin gouf Appell ageluecht, sou datt et lo zur Decisioun vun der Cour komm, datt d'Detailer aus dem Konzessiounsvertrag sollen den Deputéierten accessibel gemaach ginn.

Géint dëse Verdikt- deen definitiv ass- kann kee weideren Recours méi eragereecht ginn.

Wéi de Piraten-Deputéierte Clement géintiwwer RTL sot, wier d'Urteel vum Verwaltungsgeriicht e Gewënn fir d'Demokratie an domat och e Präzedenzfall, deen d'Roll vun der Chamber géif stäerken. Domat wier d'Recht fir d'Deputéiert erwierkt ginn, fir all Kontrakter oder och "Memorandums of Understanding" ze consultéieren, déi de Staat ofschléisst.