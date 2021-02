Dat géif villes vun deem erklären, wouriwwer een deemnächst soll tranchéieren, esou de Frank Engel als Reaktioun op Aussoe vum Serge Wilmes.

Dat Ganzt ass net gutt, well eis Aarbecht fir d’Matmënschen net am Mëttelpunkt steet. Dat sot eisen Invité vun der Redaktioun, den CSV-Deputéierte Serge Wilmes um Donneschdeg de Moien iwwer d’Polemik, déi de Parteichef Frank Engel reegelméisseg duerch Aussoen ausléisst, déi net mat der CSV-Fraktioun ofgeschwat sinn. D’Fro, ob den Här Engel als President nach "tragbar" wier, huet en net beäntwert. Wat seet de Parteichef selwer zu dem Interview vun de Moien? Mir hunn nogefrot...

Frank Engel: "Ech stelle fest, dass den Här Wilmes net ganz vill Aussoe gemaach huet. Ech si souwisou der Meenung, dass et souwisou net schrecklech hëllefräich ass, an d'Land och eigentlech keen immensen Interêt dorun huet, fir permanent virun Ae gefouert ze kréien, wat fir Problemer et bannent der CSV gëtt. Ech verstinn awer, dass dat eenzeler bei eis an och bei iech vläicht méi interesséiert. Mee ech maachen elo mol e Réckbléck. Op 2 Joer, wou ech als Parteipresident kommunizéiert hunn an Interviewen an a Rieden. Ech hunn a kenger enger Ried, déi ech jee gehalen hunn an a kengem Interview, deen ech jee ginn hunn, drop verzicht, fir d'Fraktioun, hir Cheffin oder hir Membere luewent z'ernimmen. Dat hunn ech an all eenzeler ëffentlecher Ausloossung an 2 Joer gemaach. An ech stelle fest, dass dat ëmgedréint ganz einfach guer net de Fall war. An 2 Joer fannt dir kee Member vun der Fraktioun, virun allem kee Féierenden, dee sech an iergendenger ëffentlecher Ausloossung, och nëmmen hallefweegs unerkennend iwwer mech ausgelooss hätt. Dat mengen ech, erkläert villes vun deem, wat mer da scheinbar deemnächst sollen tranchéieren."

De Frank Engel (1)

Den 24. Abrëll ass jo den nächsten CSV-Parteikongress. Bis dohinner soll jidderee fir sech decidéieren, ob e wéilt seng Kandidatur stellen, fir nächste Parteichef ze ginn. Et soll een ni „ni“ soen am Liewen, sot de Serge Wilmes, mä hie geet awer haut dovunner aus, datt hien elo net kandidéiert. Hie wéilt sech op seng zwee Mandater – 1. Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg an Deputéierten – konzentréieren. Nach hätt sech bis ewell och keen Anere manifestéiert, sou de Serge Wilmes um de Moien. Gesäit de Frank Engel sech och Zukunft als CSV-Parteipresident?

Frank Engel: "Ech kann Iech dat zu dësem Zäitpunkt nach net soen. Ech hunn der Partei do eng Propos gemaach, well ech gesot hunn, dass mer sou tatsächlech net kënne virufueren. An ech wier frou, wa mer eis elo géifen zesummesëtzen, an ofseebarer Zäit, a kucken, wéi dann e gudden, an an den Aen vun enger Partie Leit, vläicht Bessere Personalpanneau géif ausgesinn. Ech si gär bereet, fir un esou enger Diskussioun, wéi gesot, mech ze bedeelegen, well ech mengen, dass dat eis eppes géif déngen. Zu dësem Zäitpunkt kann ech Iech net soen, ob dat dozou féiert, dass ech kandidéieren oder net. Mir wier jo eigentlech dru geleeën, dass mer als Partei definitiv, an dat schléisst d'Fraktioun an, sou Wënsch nokéimen, an dass mer wéissten, wou mer wéilten hin."