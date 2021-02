En Donneschdeg de Moien ass den CSV-Deputéierten a Stater Schäffen eisen Invité vun der Redaktioun.

Den CSV-Parteichef Frank Engel suergt ëmmer nees fir Polemik a gëtt reegelméisseg vun der Fraktioun zeréckgepaff.

Wéi ass d'Stëmmung intern an der gréisster Oppositiounspartei? Ass de Parteichef mat de rezente populisteschen Aussoen nach ze droen? Kéint de Serge Wilmes säi Successeur ginn um Parteikongress am Abrëll a wéi kuckt den CSV-Deputéierten a Stater Schäffen op d'Zukunft vun senger Partei?

Dat alles froe mer de Serge Wilmes en Donneschdeg de Moien. Hien ass eisen Invité vun der Redaktioun kuerz nom Journal.

