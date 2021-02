Bal 20.000 Leit waren den 31. Januar zu Lëtzebuerg am Chômage. Vergläicht een d'Zuele mam Dezember 2020, sinn d'Zuelen op héijem Niveau stabel bliwwen.

De Chômage bleift am Verglach mam Mount virdrun stabel, schreift d‘ADEM. De Chômagetaux louch Enn Januar bei 6,4 Prozent, also quasi d’selwecht ewéi am Dezember. No der Hausse vun der Aarbechtslosegkeet am Fréijoer d’lescht Joer huet den Taux sech zanter dem Summer um aktuelle Niveau stabiliséiert.

Op ee Joer gekuckt ass d’Bild een anert: Virum éischte Lockdown louch de Chômagetaux nach bei 5,5%. Bal ee Prozentpunkt manner also ewéi elo oder an aneren Zuelen eng Hausse vun 20,7%. 19.882 Residente sinn aktuell op der Sich no enger fester Aarbechtsplaz. Dat sinn der ronn 3.386 méi ewéi am Januar d’lescht Joer.

Déi meescht vun de Leit, déi eng Aarbecht sichen sinn tëscht 30 a 44 Joer a. Den Taux vu Chômeure mat manner wéi 30 Joer läit aktuell bei 24 Prozent, also all Véierten. All drëtten Chômeur ass iwwerdeem iwwer engem Joer bei der ADEM ewell ageschriwwen.

Den Detail vun de Chômage-Zuelen weist awer méi e komplett Bild: sou sinn aktuell och 4.090 Persounen an enger vun de ronn 12 Beschäftegungsmesuren ageschriwwen. Aktuell kréien knapp 10.100 Leit op der Sich no enger Plaz eng komplett Chômage-Indemnitéit ausbezuelt.

Parallel zum Chômage sinn awer och weider fräi Plazen bei der ADEM deklaréiert: am Januar waren dëst 2.792 Stéck, déi nei gemellt goufen. Dat sinn eng 36 Prozent manner, wéi nach virun engem Joer. Alles an allem sinn deemno knapp 6.600 vakant Posten bei der ADEM deklaréiert. Déi meescht fräi Plaze ginn et aktuell an der Kategorie "personnel de la défense", gesicht ginn awer och vill Leit an den Domainer IT, Comptabilitéit, Chauffeur-Livreur, Finanz-Analyst, am Sekretariat oder als Steemetzer.