D’Réckstänn vu Covid an de Kläranlage sinn nach héich. Allerdéngs géingen d’Fluxe vu Sars-Cov-2 am Ofwaasser ee kontinuéierlechen Trend no Ënne weisen.

Dat steet an der leschter Coronastep-Analys vum List ze liesen. Dee Constat wier an all de Kläranlage festgestallt ginn. De Luxembourg Institute of Science and Technology schreift weider: D’Echantillone vun dëse Woch wäerte weisen, ob déi Dynamik sech confirméiert.