Um Owend vum 15. Mäerz, 2 Deeg nom éischte confirméierte Corona-Stierffall hei am Land, huet d’Regierung déi sec Mesuren annoncéiert.

Déi sollten da vun Hallefnuecht un direkt gräifen.

D’Schoulen, d’Restauranten, d’Bistroen, all net essentielle Commerce, all organiséiert Kultur- oder Sportsaktivitéit, all Musée huet mussen zoubleiwen.

Den Télétravail gouf staark recommandéiert.

De 17. Mäerz , also e Mëttwoch virun engem Joer, gouf dunn och den état d’urgence vun der Regierung declenchéiert.