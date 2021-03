Ee Joer nodeems de Bio-Aktiounsplang a Kraaft getrueden ass, dréit dëse seng éischt Friichten, esou de Landwirtschaftsminister Romain Schneider.

D'Fläch op der mëttlerweil Bio-Produiten ugebaut ginn, wier vun 2019 op 2020 em 7% geklommen. Aktuell si gutt 5% vun der genotzter Fläch zu Lëtzebuerg fir de Bio-Ubau reservéiert.

D'lescht Joer wieren 12 nei Exploitanten dobäi komm, déi d'Restrukturatioun zu Bio entaméieren. Zwee konventionell Betriber géifen aktuell vun enger intensiver Berodung profitéieren, esou nach de Romain Schneider. Eng Rëtsch Projeten am Kader vum Relance Plang géifen aktuell och lafen.

Extrait Romain Schneider

Et wier Zill d'Bioproduiten op ëffentlecher Basis méi ze promouvéieren, fir dat de privater Verbraucher mat migréiert.

Eng rezent Etüd weist, datt Lëtzebuerger ongeféier 12 Prozent vun hire Liewensmëttelausgabe fir Bio-Produiten aplangen. Den Undeel u Lëtzebuerger Bio-Produiten ass an de leschte Joren, och rezent, awer net substantiell an de Regaler am Supermarché eropgaangen. Dat wier awer eng Evolutioun, déi nach géif Zäit brauchen, heescht et vum Ministère.

Et ass en ambitionéiert Zill, iwwert den Aktiounsplang solle bis 2025 20 Prozent vun der Landwirtschaft Bio ubauen.