An der Affär ëm méigleche Mënschenhandel an engem Veianer Hotel gouf de Moien um Geriicht zu Dikrech d'Urteel an éischter Instanz gesprach.

De Patron vum Hotel gouf zu 18 Méint Prisong mat Sursis verurteelt. Him goufen ënnert anerem Fälschung, Calomnie a Schwaarzaarbecht virgeworf. Et goung ëm Faiten aus dem Joer 2012, also virun 9 Joer. An engem investigativem RTL-Reportage am Juli zejoert hate mir eng gréisser Affär opgedeckt, iwwert dëse Lëtzebuerger Geschäftsmann, dee mat allméigleche Firme jongléiert huet, fir Mënschen auszebeuten an de Staat ze beducksen. D'Faite ginn zeréck op d'Joren 2018 a 2019. Signataire vun de Firme war och ëmmer erëm d'Mamm vum Geschäftsmann. Och si souz op der Uklo-Bänk, gouf awer fräigesprach. D'Police judiciaire enquêtéiert weider an dëser Affär.