Donieft fuerdert d'CSV, datt eng "gréng Kaart" fir d'Personal an Alters- a Fleegeheemer agefouert gëtt, fir datt een ë.a. gesäit, ob se geimpft sinn.

D’CSV schéisst sech weider op d’Familljeministesch Corinne Cahen an a fuerdert politesch Konsequenzen wéinst der héijer Zuel un Doudegen an den Alters-a Fleegeheemer. D’Corinne Cahen hätt an der Gestioun vun den Alters- a Fleegeheemer hir Aarbecht net gemaach, Saache vertuscht an ëmmer deenen aneren d’Schold ginn, sou den CSV-Deputéierte Michel Wolter viru Mëtteg op enger Pressekonferenz.

Hie fuerdert kee Récktrëtt, mä huet erkläert, et kéint sinn, datt an den nächsten Deeg Membere vun der Majoritéit géingen agesinn, datt ee misst den „Titulaire“ wiesselen. Fir d’CSV wier d’Corinne Cahen "ganz kloer" net méi ze droen.

De Michel Wolter, mat op senger Säit d’CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen an den Deputéierten Claude Wiseler, huet méi ewéi 40 Minutte laang déi Kriticken a Fuerderungen widderholl an developpéiert, déi hie schonn en Dënschdeg op RTL gemaach huet.

Nieft enger nationaler Strategie fir Alters- a Fleegeheemer an nieft enger onofhängeger Enquête iwwert d’Clusteren, freet d’CSV ënnert anerem, datt eng "gréng Kaart" agefouert gëtt fir Personal an den Alters- a Fleegeheemer, wou dropsteet, ob ee geimpft ass, en negativen Test oder Antikierper huet. Donieft missten direkt Schnelltester fir all d’Mataarbechter vu Seniorenheemer zur Verfügung gestallt ginn.