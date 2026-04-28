RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Am Sécherheets- a MetallberäichEducatiounsministère annoncéiert zwou nei Offeren an der Beruffsausbildung

RTL Lëtzebuerg
Mat Bléck op d'Rentrée am September baut den Educatiounsministère d'Beruffsausbildung weider aus a lancéiert zwou nei Formatiounen am Sécherheets- an am Metallberäich.
Update: 28.04.2026 16:34
Den Diplom fir Sécherheetsagent ze ginn, kann am Lycée des arts et métiers um Lampertsbierg gemaach ginn.
© RTL Archivbild

Den Educatiounsministère lancéiert fir d'Rentrée am September zwou nei professionell Formatiounen.

Den DAP – also den "diplôme d'aptitude professionnelle" – fir Sécherheetsagent ze ginn, kann am Lycée des arts et métiers um Lampertsbierg gemaach ginn. De Cours ass op däitsch, dauert dräi Joer an et sinn dräi Stagen a Firme virgesinn.

Da kënnt och den CCP – de "Certificat de capacité professionnelle" – fir Metall-Beruffer. Wärend dräi Joer ass zwee Deeg d'Woch Cours an déi aner dräi Deeg sinn d'Schüler an engem Betrib fir hir Léier.

Dës Formatioun gëtt am Lycée du Nord vu Wolz ugebueden. Se ass op Däitsch an op Franséisch.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.