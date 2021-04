Vun engem Cluster gëtt jo geschwat, wa méi wéi 5 positiv Fäll bannent 2 Woche festgestallt ginn.

Zanter dem Ufank vun der Pandemie goufen et 53 sougenannten Infektiouns-Clusteren an Alters- a Fleegeheemer, mat 1.660 Residenten, déi positiv getest goufen, dat äntweren de Familljen- a Gesondheetsministèren op eng dréngend parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierte Michel Wolter.

Vun engem Cluster gëtt geschwat, wa méi wéi 5 positiv Fäll bannent 2 Woche festgestallt ginn. Bei deem klengste Cluster, dee fonnt gouf, goufen et 5 Infektiounen, bei deem gréissten 101.

An am Ganze 40 Strukture goufen et op d'mannst 2 Doudesfäll wéinst Covid-19 zanter Mäerz zejoert. 328 Residenten, respektiv 6,2 Prozent vun der Populatioun, sinn an dëse Strukture gestuerwen. Iwwert en Drëttel vun de Bewunner an deene Strukturen haten de Virus.

Proportional zu der Zuel vu positive Fäll goufen et am meeschte Stierffäll an der Residence Parc Ronnwiss zu Rodange. An absolutten Zuele goufen et zu Esch "Op der Léier" an um Lauterbann zu Nidderkuer déi meeschte positiv Fäll.