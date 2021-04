D’Bank huet dës RTL-Informatioun confirméiert. Se betount awer, datt Lëtzebuerg weider e "Schlëssel-Standuert" fir Pictet bleift.

Vun de ronn 700 Leit, déi d’Bank hei am Land beschäftegt, géingen der just 40 op Frankfurt transferéiert ginn.

D’Aktivitéiten an der Verméigensverwaltung, am institutionelle Banking, am alternative Banking an d’Pictet Technologies bleiwen am Grand-Duché, sou d‘Bank.

D’Decisioun, den europäesche Sëtz op Frankfurt ze transferéieren, wier e "strategesche" Choix fir d’Presenz an engem däitsche Marché, dee staark wuesse géing, ze stäerken.

Den Transfert soll am zweeten Semester 2022 geschéien.

D’Schwäizer Bank huet zanter 1989 eng Filial hei am Land.

Hei d'Äntwert vu Pictet

Pictet confirme qu'elle a décidé de déplacer le siège de sa banque européenne, Pictet & Cie (Europe) SA, de Luxembourg à Francfort.

Il s'agit d'une décision stratégique visant à renforcer la présence de Pictet en Allemagne, qui est un marché de croissance clé pour le Groupe.

Pictet prévoit que le transfert sera achevé au cours du second semestre 2022.

Une quarantaine de collaborateurs seulement seront transférés de Luxembourg à Francfort.

Dans l'ensemble, le Luxembourg reste un site majeur pour le groupe Pictet et sa plus grande implantation dans le monde en dehors de Genève.

Le groupe Pictet conservera en effet plus de 650 employés au Luxembourg, car les autres sociétés et activités clés du Groupe au Grand-Duché (notamment Pictet Wealth Management, Pictet Asset Management, Pictet Alternative Advisors ou encore Pictet Technologies) ne sont pas affectées par cette décision.