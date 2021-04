Ob et effektiv e Lien gëtt oder net, muss sech nach weisen, sou de Santésdirekter RTL géintiwwer.

Ma den Dr Jean-Claude Schmit huet eis e Mëttwoch de Moie confirméiert, datt d'Santé eng Enquête mécht, nodeems eng Persoun vu Mëtt 70 zwou Wochen no enger Covid-Impfung gestuerwen ass. Ëm wéi ee Vaccin et sech handelt, konnt den Dokter Schmit net soen. Déi genee Doudesursaach och net.

D'Enquête gëtt vun de Responsabele fir d'Pharmacovigilance an Zesummenaarbecht mam "Centre Régional de Pharmacovigilance de Lorraine" zu Nanzeg gemaach. Parallel sinn och d'Justizautoritéite mam Fall befaasst an et gouf eng Autopsie gefrot.

Stand 14. Abrëll kruten zu Lëtzebuerg 99.998 Persounen hir éischt Dosis, 35.103 goufen eng zweete Kéier geimpft.