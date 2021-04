D'Diskussioun iwwert d'Niewewierkunge vun de Covid-Impfstoffer räisst net of an et huet ee scho bal d'Gefill, et géif all Dag eppes Neits ginn.

En negativen Impakt op d'Impfbereetschaft schéngen déi ënnerschiddlech Nouvelle bis elo hei am Land net gehat hunn, an och d'Regierung hält bis elo un hirer Impfstrategie fest.

Dat heescht awer net, datt déi neisten Entwécklungen net géifen analyséiert ginn. Bis ewell ass just politesch nach näischt tranchéiert. De Premier Xavier Bettel, deen e Mëttwoch mam Romain Schneider op Visitt am Impfzenter zu Ettelbréck war, verweist am RTL-Interview op e Freideg:

"Mir hunn dës Woch scho Regierungsrot gehat. Mir hu Regierungsrot och e Freideg, wou mer dann déi definitiv Positioun och halen. Et muss een ëmmer d'Fro stellen, ob et gutt ass zéngdausenden an dausenden Impfungen elo zum Beispill ganz kal ze stellen, wann ee weess, datt eng Course géint de Virus ass an dat ass dee gréisste Critère, deen een huet. Op där anerer Säit, de Risiko. Mä do muss een d'Leit och informéieren. An dat sinn all déi Saachen, déi weider analyséiert och ginn." Ouni national Medikamentenagence baséiert sech d'Regierung fir hir Impfstrategie bis ewell op d'europäesch Ema an déi huet, anescht wéi verschidden Memberlänner, bis ewell ouni Aschränkungen um AstraZeneca fir all Alterskategorie festgehalen. D'Evaluatioun vum Johnson&Johnson huet ugefaangen, dierft awer réischt d'nächst Woch ofgeschloss sinn. Bis dohinner hält d'Ema och un deem Impfstoff fest.

"Mir lauschteren der Ema no. Wann d'Ema seet benotzt se net, da si mir déi Éischt, déi se net méi benotzen. Wann en Avis do wier, dee soe géif Johson&Johnson Stop, da géife mir dat och maachen. Am Moment hu mer deen net."

Johnson&Johnson ass eisen Informatiounen no e Mëttwoch an den Impfzenteren och an den Asaz komm.

Trotz Meldungen iwwer Niewewierkungen a Vaccinen, déi zréckgezu musse ginn, wieren d'Leit zu Lëtzebuerg weider ongedëlleg fir geimpft ze ginn an d'Impfbereetschaft grouss, soten de Premier an de Minister fir d'Securité sociale zu Ettelbréck, wou 1.400 Persounen e Mëttwoch hir Dosis kruten.

Op d'Enquête iwwert den Doudesfall vun der Fra vu 74 Joer e Samschdeg no hirer éischter AstraZeneca-Impfung si béid Politiker net weider agaangen. Et hätt ee bis ewell nëmme wéineg Fäll vun Niewewierkunge gemellt kritt.

"Wann déi Informatiounen, déi wéineg Informatiounen, déi ech kritt hunn, stëmmen, da wier et souwisou eng Persoun, wou kee gesot hätt, déi do ass net recommandéiert fir mat AstraZeneca geimpft ze ginn. Mä de Lien hunn ech nach net. Ech kann Iech just soen, datt mer all Dag Leit hunn, déi u Covid stierwen, datt ass eng Tatsaach an dat ass och sécher."