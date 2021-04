A 6 Fäll soll et 2 Wochen nom Sprëtze vum Vaccin vun Johnson&Johnson an den USA zu Thrombose komm sinn.

Déi Betraffe si Fraen am Alter tëscht 18 an 48 Joer. Offiziellen Informatiounen no ass eng Fra gestuerwen, eng zweet soll zu Nebraska a kriteschem Zoustand an d'Klinick ageliwwert gi sinn. D'Gesondheetsautoritéite fuerderen de Stopp vum Impfstoff an allen US-Bundesstaaten, bis d'Sécherheet ënnersicht ginn ass.

Och zu Lëtzebuerg gëtt jo elo mam Johnson&Johnson-Vaccin geimpft. 2.400 Dosisse sinn e Méindeg ukomm an op déi 5 Impfzenteren opgedeelt ginn. Dat huet de Gesondheetsministère de Kolleege vu 5minutes.rtl.lu géintiwwer confirméiert.

De Vaccin vun Johnson&Johnson huet de Virdeel, dass een dovunner just eng Dosis brauch gesprëtzt ze kréien.