D’Horesca-Federatioun ass "relativ rosen" doriwwer, datt Veranda-Terrasse mat den neie Covid-Reegele vum 26. Abrëll un erëm wäerte mussen zoumaachen.

Dat wier "moutarde après dîner" an d’Santé hätt sech déi Gedanke scho virun der Ouverture vun den Terrasse maachen an net duerno, sou de François Koepp, Generalsekretär vun der Federatioun vun den Hotelieren a Restaurateur-Cafetieren en Dënschdeg am RTL-Interview.

D’Horesca-Federatioun hat e Méindeg eng digital Assemblée générale, un där just eng 20 Membere vu méi ewéi 1.000 deelgeholl hunn. Hei gouf de Point gemaach iwwert d’Situatioun am Secteur. Trotz den Hëllefe vum Staat wieren d’Betriber am Horeca-Secteur am Minus fir déi Méint, wou se hu missen zoumaachen. Bei den Hoteller wieren d’Präisser fir Iwwernuechtungen ëm 17% agebrach. Vun dohier war et och d’Fuerderung vum Horesca-Generalsekretär, datt d’Hëllefsmesurë genee ewéi de Chômage partiel op d’mannst bis Enn vum Joer an esou ewéi se elo sinn, bäibehale ginn.

Um Internetsite vun der Horesca-Federatioun stoung dann och, datt d’Statute vun der Federatioun sollten e Méindeg geännert ginn. Dorop ugeschwat, sot de François Koepp als éischt, dat wieren intern Ugeleeënheeten, déi net an de Public gehéieren. Duerno huet en awer erkläert, datt d’Mandater vum President, aktuell den Alain Rix, op 5 Joer verlängert goufen. Dat wier, fir et e bëssen ewéi d’Regierung ze maachen, fir Projete kënnen virunzebréngen.