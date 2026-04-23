D'Police huet dësen Donneschdeg hire Joresrapport virgestallt: D'Zuele vu Bedruchsfäll, Vandalismus an Abréch an onbewunnten Haiser sinn erof gaangen. Och ginn d'Beamte manner am Asaz beleidegt, dat géif ee sech duerch den Asaz vun de Body-Kameraen, déi jo eréischt zanter dem leschte Joer benotzt ginn, erklären. Konkret goufen et 13% manner Bedruchsfäll, wat och géing weisen datt d'Sensibiliséierungscampagnen hir Friichte droen.
Op der anerer Säit sinn d'Zuele besonnesch bei den Iwwerfäll geklommen: Méi genee gouf et 30% méi Iwwerfäll mat Gewalt, och d'Fäll vun haislecher Gewalt sinn ëm 10% an d'Luucht gaangen.
Bei der Presentatioun vum Joresrapport huet den CSV Innen-a Policeminister Léon Gloden dann nach e Mol ënnerstrach, datt de renforcéierte Platzverweis "esou sécher wéi d'Amen am Gebiet" géif ëmgesat ginn. Ma och tëscht de Ministèren am In-an Ausland gëtt an Zukunft méi enk zesummegeschafft:
"Mir schaffen un enger Approche administrative, fir um administrative Beräich tëschent de Ministèrë méi enk nach zesummenzeschaffen, och am Kader vun der Preventioun. Natierlech ass d'Policeaarbecht um nationale Plang wichteg, mee fir Erfolleg um nationale Plang ze hunn, muss een och gutt vernetzt sinn um internationalen, europäesche Plang. An do hu mir och eng exzellent Zesummenaarbecht mat eisen Noperen."
Donieft soll och d'Police-Präsenz weider verstäerkt ginn: Ënnert anerem wäert d'Kommissariat an der Uewerstad vu Mee u 24 op 24 Stonnen an dat 7 Deeg op 7 op sinn.