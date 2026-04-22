Kulturminister deelt matDirekter vum CNA Gilles Zeimet huet demissionéiert

Michèle Sinner
Den Eric Thill hätt déi Informatioun en Dënschdeg an der Mëttesstonn kritt an en hätt d'Demissioun och ugeholl.
Update: 22.04.2026 14:34
Den Direkter vum Centre national de l’audiovisiuel (CNA) Gilles Zeimet huet um Mëttwoch an der Mëttesstonn vu sengem Posten demissionéiert. Dat sot de Kulturminister Eric Thill e Mëttwoch de Mëtten an der Kulturkommissioun vun der Chamber. Hien huet déi Demissioun ugeholl.

Minister hëlt eegen Ausso zeréck

Seng eegen Ausso an der Emissioun Background, datt déi kritesch Wäerter, wat d'Loftfiichtegkeet an d'Temperatur an der Ausstellung "The Family of Man" zu Clierf just wärend "Minutten" iwwerschratt gi wären, huet den Eric Thill en dann och zeréckgeholl. Dat wier e Feeler gewiescht, hien hätt sech op engem Detail geiert.

D'Recherchë vun RTL hunn awer gewisen, datt d'Wäerter wärend villen Deeg a verschiddenen Säll vun der Expo iwwerschratt goufen.

Faktencheck: "The Family of Man"-Ausstellung zu Clierf
Fotoen däitlech méi laang ze héijer Fiichtegkeet ausgesat, wéi Kulturminister sot

