Den Direkter vum Centre national de l’audiovisiuel (CNA) Gilles Zeimet huet um Mëttwoch an der Mëttesstonn vu sengem Posten demissionéiert. Dat sot de Kulturminister Eric Thill e Mëttwoch de Mëtten an der Kulturkommissioun vun der Chamber. Hien huet déi Demissioun ugeholl.
Seng eegen Ausso an der Emissioun Background, datt déi kritesch Wäerter, wat d'Loftfiichtegkeet an d'Temperatur an der Ausstellung "The Family of Man" zu Clierf just wärend "Minutten" iwwerschratt gi wären, huet den Eric Thill en dann och zeréckgeholl. Dat wier e Feeler gewiescht, hien hätt sech op engem Detail geiert.
D'Recherchë vun RTL hunn awer gewisen, datt d'Wäerter wärend villen Deeg a verschiddenen Säll vun der Expo iwwerschratt goufen.