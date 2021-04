Fir déi nei Covidreegelen, déi bis de 15. Mee solle gëllen, ginn et ënnert anerem Prezisiounen, wat d'Terrassen ugeet.

Am neie Covid-Gesetzprojet, deen e Freideg deposéiert gouf, steet, datt als Terrasse en Espace gemengt ass, deen dobaussen ass an op d’mannst op 3 Flächen op ass.

Et leeft dorobber eraus, datt Veranda-Terrassen, där eng Partie iwwert déi lescht Wochen op waren, erëm mussen zoumaachen.

Bei sportlechen a musikaleschen Aktivitéite ginn et par konter liicht Lockerungen.

Vum 26. Abrëll un dierften dann bis zu 10 Persounen an engem musikaleschen Ensembel zesumme spillen ouni onbedéngt mussen 2 Meter Distanz anzehalen. Fir déi Museker, wou et méiglech ass gëtt weiderhin de Mask recommandéiert, also net obligatoresch.

Am Sport ass et d’Reouverture vun de Schwämme fir d’Schüler. Donieft fält d’Limitte vun 10 Sportler ewech, mee Sportler mussen ëmmer 2 Meter Distanz vuneneen anhalen.

D’Aarbechten an der Chamber-Santéskommissioun gi weider an dat neit Covid-Gesetz muss spéitstens de Sonndeg 25. Abrëll gestëmmt sinn dat aktuellt den Dag drop ausleeft.