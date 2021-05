Déi Annonce huet den Educatiounsminister Claude Meisch an der neister Editioun vun eisem Podcast "Wellebriëcher" en Dënschdeg gemaach.

No der Päischtvakanz sollen déi ieweschte Klassen am Secondaire nees normal an d'Schoul goen. Den Homeschooling soll den Ament dann net méi spillen.

Déi Annonce huet den Educatiounsminister Claude Meisch an der neister Editioun vun eisem Podcast "Wellebriëcher" gëscht gemaach.

An Zukunft sollen och 2 Covid-Tester pro Woch an der Schoul gemaach ginn. Een an der Schoul selwer, an ee kritt ee mat Heem. Et wier ganz einfach eng zousätzlech Sécherheet fir e Verbreede vum Virus an der Schoul ënnerbonnen ze kréien, sou de Minister...

De Claude Meisch wäert déi Propositiounen haut mat an de Regierungsrot huelen.

Do gëtt jo generell iwwert weider Lackerunge vun den aktuelle Restriktioune beroden. De Premier hat d'lescht Woch annoncéiert, dass hien esou'er wëll decidéieren, sollt d'Corona-Situatioun stabel bleiwen, wat se ass: Aktuell läit déi effektiv Reproduktiounszuel bei 0,91 an d'Santé huet 147 Nei-Infektioune bei iwwer 7000 Tester gemellt.

A wéi eng Richtung gelackert wäert ginn, dat gi mer am Nomëtteg um 4 Auer gewuer. Dann ass nämlech e Briefing vum Xavier Bettel, zesumme mat der Santésministesch Paulette Lenert. Dat Ganzt kënnt der Live op RTL Telé, wéi och am Stream op rtl.lu suivéieren.

Dat aktuellt Covid-Gesetz leeft jo nach genee 10 Deeg, sou dass d'nächst Woch e neien Text misst duerch d'Chamber goen.