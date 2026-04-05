RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Helikopter bei Sich am AsazPolice stoppt no Abréch zu Ollem a Capellen eng Rei presuméiert Täter

RTL Lëtzebuerg
Dat mellt d'Police e Sonndeg de Moien an hirem Bulletin un d'Press.
Update: 05.04.2026 10:43
© Police

E Samschdeg de Mëtteg um kuerz no 13 Auer gouf zu Ollem an der Rue John F Kennedy en Abroch an en Eefamilljenhaus gemellt. Éischten Informatiounen no huet sech hei en Täter Zoutrëtt an d’Haus verschaaft an deem hien eng Fënster futti geschloen huet. Bannen am Gebai huet hie Saachen duerchwullt an ass dono geflücht.

Net eng Stonn méi spéit koum et dann zu engem weideren Abroch, dat an der Rue de la Gare zu Capellen. Och hei huet den Täter eng Fënster ageschloen. No enger Sichaktioun, un där e puer Patrulle an en Helikopter vun der Police am Asaz waren, konnten e puer Verdächteger gestoppt ginn. Weider Ermëttlunge lafen am Moment.

Weider Abréch an Déifställ

Um 15 Auer goufen der Police dunn zu Holzem dräi presuméiert Déiwe gemellt. Ënnert anerem goufe si a Verbindung bruecht, op der Aire de Capellen Wuere geklaut ze hunn. Eng Sich no de presuméierten Täter war positiv, si goufe kuerz Zäit méi spéit vun der Police gestoppt. Och hei lafen elo weider Ermëttlungen.

Da goufen et och nach eng Rei Abréch an Autoen am Laf vum Samschdeg, dat zum Beispill kuerz viru Mëtteg, nees zu Capellen. Hei gouf eng Fënster vum Täter ageschloen an e Laptop geklaut. An och zu Munneref gouf Moies an en Auto agebrach, hei hat eng onbekannte Persoun en Tablet matgoe gelooss.

Méi soéit am Moien gouf der Police dann nach e weidere Fall am Rollengergronn gemellt. Hei hu sech Täter éischten Informatiounen no och Zougang an en Auto verschaaft, deen bei enger Strooss geparkt war. Hei gouf direkt de kompletten Auto geklaut. Ermëttlunge säitens der Police goufen ageleet.

Video
Fotoen
8
Fotoen
Video
47
Weider News
Video
Audio
Fotoen
Video
Fotoen
Video
Fotoen
4
Video
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.