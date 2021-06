An engem oppene Bréif kritiéisert de Laboratoire Bionext vu Leideleng d'Prozedur, déi deemnächst beim Large Scale Testing soll a Kraaft trieden.

De Laboratoire Bionext vu Leideleng freet d’Regierung an engem Oppene Bréif, firwat déi gratis Tester am Kader vum Large Scale Testing eleng vun engem Laboratoire solle gemaach ginn. Bionext schwätzt vu Willkür, vun arbiträr. De Laboratoire ënnerstëtzt d’Initiativ vun der Regierung, fir de Leit, déi nach net konnte geimpft ginn, gratis Tester zur Verfügung ze stellen, mä freet d’Regierung, all de Laboratoiren z’erlaben, d’Tester duerchzeféieren.