Firwat ass et schonn erëm just een eenzege Labo, deen am Kader vum Large-Scale déi gratis Covid-Tester däerf maachen? Dat freet sech de Bionext-Chef.

De Laboratoire Bionext vu Leideleng fäert ëm seng Zukunft, duerch déi nei Ausriichtung vum Large-Scale-Testing.

D'Regierung hat jo d'lescht Woch annoncéiert, datt een deemnächst keng Invitatioun méi brauch, fir an den LST ze goen, mä datt d'Leit sech op Rendez-vous do gratis kënnen teste loossen. Tester, déi awer exklusiv vun de Laboratoires Réunis gemaach ginn.

Et geet der Regierung virun allem drëm, deene Leit entgéint ze kommen, déi nach net geimpft goufen. Eng exzellent Iddi, seet de Chef vu Bionext, mä net esou.

Wann d'Leit sech do ouni Fraise kéinten teste loossen, géif jo kee Mënsch méi an déi aner privat Laboratoirë goen. Bei Bionext huet ee fir e PCR-Test bis elo knapp 60 Euro bezuelt. Recetten, déi elo bannent ganz kuerzer Zäit - duerch d'Pläng vun der Regierung - kéinten ewech briechen, seet den Dokter Jean-Luc Dourson a schwätzt vun enger Urgence, enger ganz kritescher Situatioun, an déi seng Entreprise géif geroden.

CUT

De Jean-Luc Dourson schwätzt vun deloyaler Konkurrenz an dat géif mat de Sue vum Steierzueler finanzéiert ginn.



CUT

De Jean-Luc Dourson huet dofir en oppene Bréif un d'Gesondheetsministesch d'Paulette Lenert geschriwwen, mat der ganz klorer Demande:



CUT

D'CSV huet och an deem Sënn eng dringend parlamentaresch Fro un d'Gesondheetsministesch gestallt a wëll zum Beispill vun hir wëssen, firwat d'Leit sech net gratis am Laboratoire vun hirem Choix kënnen teste loossen.

Xxxxx Deel vum Monique hei ënnen drënner xxxxxxx

Dem Chef vun de Laboratoires Réunis ass dat Ganzt e Batz ze vill. Kloer, et wier besser gewiescht, d’Tester op d’Laboen ze verdeelen. Mee weder d’Federatioun vun de Laboratoiren, nach si, géife sech an d’politesch Debatt amëschen. Béisaarteg Ënnerstellungen, déi all Kommentar onnéideg géife maachen, sou d’Äntwert. Wuelgemierkt ass säi Labo de Gewënner an dëser Partie.

D’Rechnunge fir d’Labos-Analyse géifen awer am Optrag vun der Regierung iwwer en externen Audit kontrolléiert an dann nach emol vun der Cour des Comptes iwwerpréift, seet de Ben Weber, CEO vun de Laboratoires Réunis. Mat Facturatiouns-Problemer hätt dat ganzt also näischt ze dinn.

De President vun der FLLAM, deen och Chef ass vun de Laboratoires Ketterthill, wëllt och net virun der Kamera reagéieren, erkläert eis awer, dass hie sengem Homolog vu Bionext um Fong Recht gëtt, mee net an der Form. Den Toun vum oppene Bréif wier net senges. Si hätten och emol net genuch Zäit gehat, sech mam Schreiwes auserneenzesetzen an de Bréif och dofir net mat ënnerschriwwen. Eng Stellungnam vun der Federatioun kéint hie sech nëmmen da virstellen, wann déi 3 Laboratoiren hannendru stéingen.