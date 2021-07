D'Zäit vun deenen nidderegen Neiinfektioune mam Coronavirus schéngt -fir den Ament- eriwwer ze sinn. D'Zuele ginn erëm an d'Luucht.

D'Santé mellt, datt sech an de leschte 24 Stonnen 108 Leit ugestach hunn, dat bei 5.115 Tester, déi gemaach goufen an et ass fir si och kloer, wou déi méi héich Infektiounen hierkommen.

Dr. Jean-Claude Schmit am Interview/Reportage Dany Rasqué

Den Dokter Jean-Claude Schmit, den Direkter vun der Santé, gesäit ganz kloer e Lien mat Nationalfeierdag déi lescht Woch.

"Mir haten do déi ganz speziell Situatioun, dass spontan ganz vill Leit zesummekomm sinn, notamment an der Stad. Si hu keng Distanze respektéiert, hate keng Masken un an dat ass sécher e Risikofacteur."

Ënnert deene Leit, déi elo positiv getest goufen, sinn haaptsächlech Jonker, déi nach net geimpft sinn, seet den Direkter vun der Santé am Interview mat RTL.

Am Wochebilan gouf de Point vun de Varianten dës Kéier net gemaach, aus technesche Grënn. Den Dokter Schmit zweiwelt awer net drun, datt, wéi an deenen aneren europäesche Länner och, d'Delta Variant an Tëschenzäit dominéiert.

"Mir hunn entretemps sécher eng Majoritéit vun den Infektiounen, déi op d'Delta-Variant zeréckginn. Dat sinn natierlech och Donnéeën, déi sinn elo ongeféier zwou Wochen al, well et awer eng gewëssen Zäit brauch, bis d'Diagnos gestallt ass a bis de Séquençage gemaach ass. Et kann ee sécher dovunner ausgoen, datt dat nach weider eropgeet an dass mer och scho vill méi héich leien."

D'Europäesch Medikamentenagence huet den Donneschdeg de Mëtten op enger Pressekonferenz berouegt, zwou Impfunge géifen op alle Fall och géint d'Delta-Variant schützen an och den Dokter Jean-Claude Schmit ass dovunner iwwerzeegt, datt een eng grouss Sécherheet huet, wann ee bis geimpft ass.

"Do wou bëssen de Problem ass, ass bei deene Leit, déi nach net geimpft sinn an déi am Prinzip misste getest gi fir eng ganz Rei Situatiounen. De System CovidCheck ass u sech gutt, mee et muss een en natierlech konsequent applizéieren."

De Jean-Claude Schmit seet, d'Leit, déi Manifestatiounen ënnert dem CovidCheck organiséieren, hätten eng grouss Responsabilitéit. Fuddele géif näischt bréngen an dofir mécht den Direkter vun der Santé och en Appell, déi Responsabilitéit eescht ze huelen, fir ze verhënneren, datt iergendwann erëm Restriktioune musse kommen.

D'Kräizimpfungen dierften et nach keng zu Lëtzebuerg ginn. D'Ema huet sech en Donneschdeg -wat déi Diskussioun ugeet- net festgeluecht an de Premier Xavier Bettel hat jo e Samschden am Background ënnerstrach, datt de Grand-Duché sech un dat hält, wat déi europäesch Medikamentenagence recommandéiert.