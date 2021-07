Op Ufro vun der CSV hunn de Finanzminister an d'Direktesch vun der Steierverwaltung e Freideg de Moien Explikatiounen zu dëser "LuxLetters"-Affär ginn.

Hunn d'Steierexperten zu Lëtzebuerg een neie Wee fonnt, fir op informell Aart a Weis laanscht d'Steierrulingen ze kommen? Enger Recherche vun enger Rei europäesche Medien no goufen iwwert sougenannten "Informatiounsbréiwer" steierlech Virdeeler laanscht d'europäesch Reegelen erziilt.

Op Ufro vun der CSV hunn de Finanzminister an d'Direktesch vun der Steierverwaltung e Freideg de Moien an der zoustänneger Chamberkommissioun Explikatiounen zu dëser "LuxLetters"-Affär ginn. Ee Reproche war, datt Steierzueler oder hir Vertrieder géinge Bréiwer un d'Steierverwaltung schécken a wa si dorop keng Äntwert géinge kréien, géinge si dovun ausgoen, datt d'Steierverwaltung d'Accord wier.

Extrait Laurent Mosar

Dozou den CSV-Deputéierte Laurent Mosar: "Dat ass awer manifestement net de Fall an dat ergëtt sech eigentlech och aus der Steierlegislatioun. An der Steierlegislatioun gëtt et eigentlech kee Silence vaut approbation, dat heescht, wann eng Steierverwaltung op e Bréif net äntwert, heescht dat net, datt domat deejéinegen, deen dee Bréif geschriwwen huet, domat Recht kritt, au contraire."



Fir d'CSV wier den Dossier domat ofgeschloss. An den Aen vun de Piraten hirersäits wier et trotzdeem ubruecht, datt d'Steierverwaltung iwwerpréift, ob et intern konnt zu Dysfunktionnementer kommen, sou den Deputéierte Marc Goergen.

Extrait Marc Goergen

"Et ass nämlech effektiv esou, datt souwuel Privatleit, wéi och Betriber heiansdo Explikatiounen zu hiren Ofrechnungen dobäi ginn. Dat ass awer elo nach näischt Verwerfleches. Op där anerer Säit sinn natierlech Betriber, déi Compta maachen, déi dem Client verkafen, mir maachen extra schéi Bréiwer, fir dass de do manner Steiere bezils, wat awer net heescht, dass dat duerno um Steierbüro sou unerkannt gëtt an een da wierklech manner Steiere bezilt."

Fir z'evitéieren, datt eenzel Persoune sech iwwert dee Wee Virdeeler kéinte verschafen, missten de Piraten no d'Formulairë fir d'Steiererklärungen iwwerschafft ginn, sou datt zousätzlech Explikatiounen zu verschiddenen Depensë formell virgesi ginn.