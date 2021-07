Mat ugangs 30 koum si als Maacher Meedche fir déi Gréng an d’Chamber – logesch am Fong, well d’Chantal Gary ass Member vun der Kox-Famill.

Si huet 2019 als Drëtt-Gewielten am Osten um Krautmaart hire Monni ersat. Wéi ee mat esou engem politeschen Ierwen ëmgeet a wéi si sech als jonk Deputéiert an engem Parlament behaapt, an deem awer ëmmer nach bal 2/3 Männer sëtzen, si nëmmen e puer vun de Froen, déi Hobby-Wënzerin, am 2. Deel vun eiser Serie iwwer Fraen an der Chamber, muss äntweren.

Eis 21 Fraen an der Chamber.

An eiser Serie iwwert d'Fraen an der Chamber kucke mir, wéi si sech haut als Deputéiert ënnert de Männer behaapten.

Frae-Power am Wéngert ... si si Cousinen an déi eng, dem Koxen Heng seng Duechter, ass, wat d’Wäin maachen ugeet, allerhand suedelfest. An erkläert, wuel méi fir eis wéi fir d’Chantal, wéini ee wat wou ofpëtzt.

E Miseler Meedchen, dat Geo studéiert huet, lant vum Volet Nohalteg Landwirtschaft beim Verkéiersverbond a schafft elo zum Beispill u Mobilitéit, Sport, Tourismus, Wäibau. Beim Bio-Wäibau muss ee flexibel sinn, präventiv schaffen. Kurativ bréngt hei näischt. Gelieftent Gréng op der Musel, dat si mathëlt op de Krautmaart.



Hir Aarbecht am Verkéiersverbond huet si net méi kënne maachen – als Deputéiert anstänneg Chamber-Aarbecht maachen, kascht ganz vill Energie, seet déi jonk Fra vu Maacher, déi laang Handball gespillt huet.

Fir wat steet “Gréng sinn” haut, an der Lëtzebuerger Politik-Realitéit? Wéi gréng ass Gréng nach als Regierungspartei? Wann zeg Beem falen fir en Tram oder eng Strooss oder de Logement virun alles gestallt gëtt? Nohaltegkeet, Logement an Landesentwécklung misst een à long terme kucken a jugéieren.

Wann zum Beispill eng Kellerei um Scheierbierg bei Réimech gebaut gëtt, wat en Agrëff an eng Zone verte ass a wann deen, dee baut och nach e Koseng vun der Deputéiert, e Kox ass. Wéi reagéiert een do als jonk gréng Deputéiert a Niess vum Logementsminister Kox?

D’Reegele wiere streng, de Bau misst an d’Landschaftsbild passen an da kéint de Projet gutt si fir den Tourismus an déi regional respektiv lokal Produktioun, äntwert d’Chantal op dës Fro.

Bio Landwirtschaft a Bio Wäibau – hir absolut Dadaen: Ouni ambitiéis Ziler géing et net, mee déi misst een als Politiker och erklären!

E Mëttwoch den Owend ass den Tour