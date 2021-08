Suite au franc succès des actions de vaccination spontanées dans le cadre du «Impf-Bus on tour», assurée par les équipes mobiles de la Direction de la santé, il sera également possible de se faire vacciner sans rendez-vous au préalable au centre de vaccination Hall Victor Hugo au Limpertsberg, à partir du 16 août (et non à partir du 30 août, comme prévu initialement). En effet, lors du passage du «Impf-Bus» à l’événement de «City Sounds» organisé par l’Atelier et la Ville de Luxembourg en date du 12 août, 142 personnes se sont fait vacciner, ils étaient près de 180 à l’événement de la veille «This is your shot / Let’s get vaccinated» à l’Atelier à Hollerich. Les prochains passages du «Impf-Bus on tour» seront communiqués dans les jours à venir sur www.covidvaccination.lu. Rappelons encore que le centre de vaccination Hall Victor Hugo sera ouvert: Pour la semaine du 16 août:

Lundi-samedi: 7-19 heures

À partir du 23 août:

Lundi: 13-19 heures



Mardi-vendredi: 7-19 heures



Samedi: 7-13 heures

À partir du 13 septembre:

Lundi: fermé



Mardi-vendredi: 7-19 heures



Samedi: 7-13 heures Plus d’informations sur le site: www.covid19.lu.