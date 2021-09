De Spezialist fir Infektiounskrankheeten huet och betount, datt déi véiert Corona-Well am Hierscht net méi ze stoppe wier.

Den Dokter Gérard Schockmel plädéiert awer dofir, net just d'Zuel vun den Infektioune mam Virus ze kucken, mä ze kucken, wéi sech d'Situatioun an de Spideeler entwéckelt an och do bësse méi nuancéiert ze sinn. Dat sot hien en Dënschdeg den Owend am RTL-Interview op der Tëlee.



Zum Beispill misst ee wëssen, ob d'Covid-Patiente mam Virus oder wéinst dem Virus hospitaliséiert ginn, ob se geimpft waren, wéi laang se am Spidol musse bleiwen, ob se Sauerstoff brauchen, ob se op d'Intensivstatioun kommen an ob se musse ventiléiert ginn. Dat sinn an den Ae vum Gérard Schockmel Informatiounen, déi elo immens wichteg ginn.



Den Ament sinn 72 Prozent vun de Leit zu Lëtzebuerg geimpft an an der Regierung gëtt sech Suergen iwwert deen Taux gemaach. Dat hat notamment de Vizepremier François Bausch nach e Méindeg um Radio gesot.



Den Dokter Schockmel seet, déi Suerge wieren och bis zu engem gewëssene Grad berechtegt, notamment wéinst der Delta-Variant, dat ass jo déi Variant, déi den Ament majoritär zu Lëtzebuerg ass. En Impftaux vun 72 Prozent wier wierklech nach bësse knapp, besser wieren ëm déi 85 Prozent.



Eng drëtt Impfung fir jiddereen ass den Ament sécher net néideg, ënnersträicht de Gérard Schockmel, seet awer, datt et bei deenen eelere Leit eng Iwwerleeung wäert wier. Do misst d'Vulnerabilitéit gekuckt ginn. Eng drëtt Impfung fir déi ganz Populatioun géif néideg ginn, wa Leit, déi elo komplett geimpft wieren, ob eemol net méi virun engem schwéiere Verlaf vu Covid-19 geschützt wieren.