D'Regierung wäert am Kader vun der Ried zur Lag vun der Natioun a vum Budgetsprojet am Oktober Mesuren an de Beräicher Fiskalitéit a Logement annoncéieren.

Dat gouf een um Bord vun enger Reunioun tëscht dem Premier Xavier Bettel, de Vize-Premieren Dan Kersch a François Bausch mat de Gewerkschaften um Dënschdeg de Moie gewuer.

Grouss Reformen, wéi eng Steierreform zum Beispill, bleiwen awer aus, well d’Kris awer nach net eriwwer ass a wéinst dem Impakt vun der Kris op d’ëffentlech Finanzen. De President vun der Staatsbeamtegewerkschaft, de Romain Wolff sot no der Bipartite:

“Et gesäit een natierlech, datt d’Situatioun, obwuel se net gutt ass, awer net esou schlecht ass, ewéi een sech dat hätt kënnen erwaarden.” Dofir géing d’CGFP Mol dovunner ausgoen, datt “keng déifgräifend, negativ Mesuren” kéimen.

De President vun der CGFP Romain Wolff

D’Presidentin vum OGBL, d’Nora Back ass méi wäit gaangen a sot d’Regierung hätt awer verséchert, datt et net a Richtung Austeritéit – also Spuermesurë – geet. Allerdéngs kéint keng Steierreform gemaach ginn, well et “keng Zäit a Moyenen” dofir géing ginn.

D’Presidentin vum OGBL Nora Back

Den OGBL, den LCGB an d'CGFP hunn no der Reunioun begréisst, datt d’Regierung géing mat hinnen dialogéieren. Am Géigesaz zum Patronat sinn d’Gewerkschaften der Meenung, datt et awer onbedéngt och eng Tripartite misst ginn, wou also Regierung, Gewerkschaften a Patronat gläichzäiteg zesummen um Dësch setzen.

De President vum LCGB Patrick Dury

“Wann ech déi Defien kucke vum Kampf géint de Klimawandel a vun der Digitalisatioun, da sinn ech iwwerzeegt, datt de Sozialdialog muss gestäerkt ginn”, esou de President vum LCGB, de Patrick Dury. En Dënschdeg am Nomëtten ass et um Patronat, sech mat de Regierungsvertrieder ze treffen.