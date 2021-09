D'Tauxe vun de komplett geimpfte Persoune si méi héich, wéi e Méindeg vum Gesondheetsministère publizéiert.

An hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der Co-CSV-Fraktiounscheffin Martine Hansen hat d'Gesondheetsministesch uginn, dass zum Beispill an der Alterskategorie tëscht 20 a 24 Joer nëmme 44 Prozent vun alle Persounen e kompletten Impfschutz hätten. Dat wieren der awer méi wéi 57 Prozent, heescht et en Dënschdeg an enger Rektifikatioun vum Ministère.

Deemno wieren an der Kategorie tëscht 12 a 17 Joer gutt 51 Prozent vun de Leit komplett geimpft. Bei de Jugendleche bis 19 Joer méi wéi 64 Prozent, an der Kategorie bis 24 Joer méi wéi 57 Prozent an tëscht 25 an 29 eppes manner wéi 57 Prozent.

Duerch ee materielle Feeler war d'Tabell mat der Impfquot bei de verschiddenen Altersgruppen net korrekt. Bei den Date fir d'Impfquot waren nëmmen déi Impfstoffer gezielt ginn, déi an zwou Dosisse gesprëtzt ginn. D'Dosisse vum Johnson&Johnson-Impfstoff waren net integréiert ginn.

De Communiqué