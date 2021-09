Déi nei Campagne vu "Riicht eraus" an dem Gläichstellungsministère steet ënnert dem Motto "Täteraarbecht ass och Afferschutz".

Mat Affichen a Videoen op soziale Medie sollen Auteure vun haislecher Gewalt sech ugeschwat fillen a vum selwen de Wee bei de "Riicht eraus", engem Service fir Täter vun haislecher Gewalt vun der Croix Rouge, fannen.

Et géing drëms goen, sech selwer bewosst ze ginn, dass e Problem do ass, esou d'Direktesch vum "Riicht eraus" Laurence Bouquet. "Et rutscht kengem eng Hand aus, mä et hieft een d'Hand bewosst." Duerch eng Berodung beim "Riicht eraus" soll een da léieren, a Konfliktsituatiounen anescht an net mat Gewalt ze reagéieren. Wichteg wier et, dass net d'Persoun jugéiert gëtt, mä d'Dot.

"Näischt maachen, ass dat Schlëmmst, wat ee maache kann", huet d'Ministesch Taina Bofferding den Donneschdeg de Moie betount an dozou appelléiert, dass och Leit aus dem Ëmfeld, déi eppes matkréien, sollen handelen.

Präventioun ass wichteg, well och esou den Affer ka gehollef an d'Spiral vun der haislecher Gewalt kann duerchbrach ginn.