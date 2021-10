Dacks gi si eréischt aus dem Haus, wann anerer schonn hire Feierowend genéissen oder esouguer fest schlofen.

Am Kader vun eiser Serie "Nuetsschicht" stelle mir Iech all Woch Portraite vu Mënsche vir, déi reegelméisseg op hirer Aarbecht Nuetsschichte maachen. Leit, ouni déi d'Beruffswelt hei am Land, net funktionéiere géif.

Ugefaangen huet de Léon Jentgen (54) als Schlässer. Zanter méi wéi 30 Jore schafft hien awer schonn am soziale Beräich a setzt sech do fir Leit an, déi et am Liewen dacks net esou einfach hunn. No 27 Joer Schichten-Aarbecht am Foyer Ulysse, ass de Léon Jentgen 2017 dunn an de Nuets-Foyer "Espoir" vun der Caritas gewiesselt. Zanterhier schafft hie just nach dann, wann aner Leit Scheewercher zielen.