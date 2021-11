Wéi schonn an de leschte Jore zeechent den FNR e puer Lëtzebuerger Fuerschungsprojeten mat engem Award aus. Mir stellen Iech d'Gewënner vir.

De Lëtzebuerger Fuerschungsstanduert ass an de leschte Jore permanent gewuess. A ville Beräicher kënne Wëssenschaftlerinnen a Wëssenschaftler hei am Land op der internationaler Bün matspillen.

Wei schonn an de leschte Joren huet de Fonds National de la Recherche kuerz virun Allerhellegen e puer Projeten ausgezeechent mat engem FNR-Award. D'Gewënner weise mer Iech dës Woch an enger Serie vu Reportagen.

Deel 1: Muechtstrukturen am mëttelalterleche Lëtzebuerg



D’Christa Birkel erfuerscht d’Mëttelalter, Si huet hir Dokteraarbecht op der Uni Lëtzebuerg geschriwwen iwwert Herzogtum Lëtzebuerg am Spéitmëttelalter. D’Grofen an d’Herrescher vu Lëtzebuerg waren net ëmmer reng fir dës Gebidder zoustänneg, mä waren och Kinneke vu Böhmen oder Kinneke vum "Hellege Réimesche Räich, Däitsch Nation". Vun 1388 u gëtt Lëtzebuerg ëmmer nees un aner Herrscher ginn. An iwwer 20 Archiven an Europa war d’Fuerscherin ënnerwee, als éischt hei zu Lëtzebuerg. Villes géif et an der Lëtzebuerger Geschicht nach opzeschaffe ginn, grad och iwwert d’Mëttelalter.

© Privat

