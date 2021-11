Den Prozess koum dann och den Dënschdeg nach net op en Enn. De Parquet bleift bei der Fuerderung vu liewenslaangem Prisong.

En déiwen Abléck an d’Welt vun der DNA gouf et den Dënschdeg am Appellsprozess ëm de Mord un dem Ana Lopes viru véier Joer. Den Exfrënd ass hei beschëllegt, déi jonk Fra entféiert ze hunn an an engem Auto bei engem Bësch a Frankräich verbrannt ze hunn.

E wichtegt Beweisstéck am Prozess ass e Rouleau groe Pechpabeier, deen an der Géigend vum verbrannten Auto fonnt ginn ass, an un deem DNA Spuere fonnt gi sinn, déi awer net kloer konnten zougewise ginn. D’Affekote vum Ugeklote wollten dofir nach eng kéier den Expert héieren. Dësen huet erkläert, datt Spuere vum sougenannten Haplotyp Y fonnt gi sinn, wat bedeit, datt dës engem männleche Familljemember, also dem Ugeklote selwer, sengem Fils, sengem Papp, sengem Monni oder sengem Brudder kéinten zougewise ginn.

De Parquet huet dann d’Kriticken an d’Fuerderunge vun der Defense zréckgewisen. D’Expertise wiere valabel gewiescht. E véierten Expert zu Rot ze zéien, gouf dann ofgeleent. De Procureur zeechent d'Bild vun de Faite vun deem Owend, un deem de Mord geschitt ass, an datt nëmmen de Beschëllegten als Auteur a Fro kéim.

Säin eenzegen Alibi war, datt hien an där Nuecht mat den Hënn spadséiere gewiescht soll sinn. En Alibi, dat sech opgrond vu widderspréchlechen Aussoe vum Ugeklote selwer a vu senger der Famill net bestätegt huet. "D'Wourecht erzielt sech einfach. Se ass villäicht schwéier anzegestoen. Mee wann ee se erfënnt, gëtt et komplizéiert", sou de Procureur. Kabelbinder, deen op der Plaz fonnt ginn ass wou d’Ana Lopes aggresséiert gouf, an de Rouleau Pechpabeier, ginn et net am Buttek ze kafen, mee ginn an der Autosgarage genotzt, wou de Beschëllegte geschafft huet.